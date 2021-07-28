“中国—东盟建立对话关系30周年纪念研讨会”活动现场。人民网 于洋摄

人民网北京7月28日电 （于洋、刘动）7月28日，中国国际问题研究院在钓鱼台国宾馆举办“中国—东盟建立对话关系30周年纪念研讨会”。中国国务委员兼外交部长王毅和东盟秘书长林玉辉通过视频方式分别致开幕辞。中国国际问题研究院院长徐步主持开幕式。

本次研讨会主题为“中国与东盟关系30年：历程与经验”。来自中国外交部、东盟秘书处、中国—东盟中心、东盟十国驻华使馆、中国与东盟重要智库和知名高校的100余名代表，通过线上线下结合方式展开深入研讨，系统梳理了过去30年来中国东盟合作的丰硕成果，展望了双方关系未来持续健康发展的前景和路径。

王毅国务委员在开幕致辞中表示，过去30年来，中国东盟关系快速发展，树立了平等相待、和平共处的典范，携手发展、互利共赢的典范，守望相助、同舟共济的典范，文明互鉴、和谐共生的典范，成为维护地区和平稳定、促进发展繁荣的重要支柱。

王毅提出，下一步双方要坚持睦邻友好，加强战略互信；坚持以人为本，深化抗疫合作；坚持聚焦发展，打造新增长点；坚持胸怀大局，维护和平稳定；坚持团结协作，捍卫公平正义。中国将继续坚定不移走和平发展道路，扩大对外开放，始终同东盟做守望相助的好邻居、肝胆相照的好朋友、携手发展的好伙伴。未来，中国—东盟将以更加成熟、自信的姿态，开创更加美好和光荣的未来。

林玉辉秘书长在开幕致辞中表示，自1991年建立对话关系以来，中国与东盟关系不断深化，合作领域不断拓宽，政治安全、经济、社会文化三大合作支柱发展势头强劲。双方战略伙伴关系已成为本地区最具实质性、最有活力的伙伴关系之一。

林玉辉指出，过去两年，在疫情冲击下，中国与东盟守望相助、携手抗疫，中方有力支持东盟国家应对疫情，双方共同加强公共卫生领域合作，确保地区和全球供应链畅通稳定，充分展现了双方的团结和友谊。未来30年，中国东盟关系将更具活力、更加充满希望。东盟愿与中方共同努力推动双方关系迈上新台阶。

徐步院长表示，过去30年，中国东盟合作领域不断拓宽、内容不断丰富、成果不断涌现，为东亚地区的和平、发展、繁荣做出重大贡献。在这一承前启后的关键时刻，中国国际问题研究院举办此次研讨会，旨在回顾30年来中国与东盟关系发展历程，总结成功经验，展望合作未来。

大会研讨由中国社会科学院学部委员、山东大学国际问题研究院院长张蕴岭主持。来自东盟十国和中国的专家学者一道深入探讨中国与东盟过去30年来取得的辉煌成就、未来新的合作领域及增长点。与会专家学者充分交流、集思广益，为中国东盟构建更加紧密的命运共同体、开创双方关系更加精彩的下一个30年积极建言献策。

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