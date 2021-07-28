人民网布鲁塞尔7月28日电 （记者牛瑞飞）据中国驻欧盟使团消息，驻欧盟使团发言人就欧美澳日等官员就新冠病毒溯源第二阶段调查工作发表联合声明答记者问，全文如下：

问：7月27日，欧盟创新、研究、文化、教育和青年委员与澳大利亚、美国、日本的科技部门官员和顾问发表联合声明，支持世卫组织牵头开展新冠病毒溯源第二阶段调查工作。中方对此有何回应？

答：病毒是人类的共同敌人，国际社会只有团结协作，才能战而胜之。我们坚决反对以开放透明科学调查之名、行政治操弄之实的做法。将疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，严重干扰和破坏了国际溯源研究合作，也给各国抗击疫情、挽救生命制造了极大困难和障碍。我们必须予以拒绝。

中国在溯源问题上一向采取科学、专业、严肃和负责任的态度。去年以来，中方两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。今年初，来自10国的国际权威专家同中国权威专家组成联合专家组，在华开展了为期28天的联合研究并发布联合研究报告。这份报告的形成，遵循了世卫组织的程序，采取了科学的方法，体现了权威性和科学性，得到了国际社会普遍认可和尊重，为推进全球溯源工作打下了良好基础。

近期，有近60个国家就溯源问题致函世卫组织总干事或单独发声，指出病毒溯源是一项科学任务，要靠科学家在全球范围内进行考察研究，强调溯源问题不能被政治化，世卫组织发布的中国—世卫组织联合研究报告应该得到维护。这些客观理性的声音应该得到尊重和重视。

我们奉劝有关方面停止在溯源问题上搞政治操弄，停止利用溯源问题甩锅推责，停止蓄意破坏国际溯源研究合作，采取真正负责任的科学态度，同国际社会一道为战胜疫情、维护人类健康福祉做出应有贡献。

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