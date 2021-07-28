新华社首尔7月27日电 （记者田明、杜白羽）韩国总统府青瓦台27日说，韩朝双方决定自首尔时间27日上午10时起，恢复此前被中断的南北通信联络线路。

青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤当日对媒体表示，今年4月以来，韩朝领导人多次以交换书信的形式就改善南北关系进行沟通，双方同意首先恢复此前被中断的南北通信联络线路。此外，韩朝领导人还就早日恢复南北间互信，推动南北关系发展达成一致意见。

朴洙贤表示，韩国方面期待此次南北通信联络线路的恢复将对改善和发展韩朝关系起到积极推动作用。

据韩联社报道，这是韩朝间通信联络线路自去年6月9日因关系恶化被朝方切断后，双方时隔13个月重启通信联络线路。韩联社分析认为，通信联络线路的重启有望为双方正式恢复对话、改善关系提供契机。韩朝下一步将以何种方式继续沟通和互动将成为外界关注焦点。

朝鲜中央通讯社27日发表公报说，根据朝韩两国首脑协议，双方决定从当天上午10时起恢复所有朝韩通信联络线路。公报说，当前，全民族盼望处于挫折和停滞状态的朝韩关系早日恢复。通信联络线路的恢复将为改善和发展朝韩关系起到积极作用。

（参与记者：江亚平、洪可润）

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 16 版）

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