本报驻美国记者 张梦旭

近日，一些国外学者和美国媒体表示，以美国为代表的西方民主制度出现了一系列问题，包括民粹主义、压制选民投票、治理危机等。媒体评论认为，这些问题根深蒂固，除非进行彻底改革，否则危机将持续下去。

保加利亚学者伊万·克拉斯捷夫刊发在《纽约时报》上的文章指出，“自由民主国家”已失去了定义民主的垄断地位，绝大多数美国人对本国的政治制度深感失望，有些人甚至不相信他们仍然生活在一个民主国家。克拉斯捷夫认为，美国尤其需要放弃在界定谁是“民主”方面的垄断，否则在国际上建立的所谓“民主联盟”将沦为一个无法服务于美国战略利益的有限联盟，或是一个让美国政府无可辩解的伪善联盟。

美国斯坦福大学政治学教授特里·莫等在新出版的《总统、民粹主义和民主危机》一书中指出，美国总统这一职位往往限于党派利益之中，国会则是一个视野更加狭隘的机构，议员更关注他们所代表的州和地区，而不是国家整体利益。美国真正的挑战是进行制度改革，需要一个真正有效的政府来处理种种问题，消除民粹主义威胁。

《纽约客》杂志说，美国的民主正处于危机之中，许多政府机构功能失调，而且越来越糟。“美国政治变得越来越尖刻和对立。随着人口结构的变化，极右翼势力正在复兴，这场危机将持续下去。”

美国《国会山报》网站日前发表题为《美国需进行重大政治改革才能巩固民主制度》的文章，称美国民众正在丧失对西方民主制度的信赖，多数人认为“西方民主”的存续取决于彻底的改革进程。皮尤研究中心最近进行的一项调查发现，65%的美国人认为美国的民主制度需要进行重大改革，或是彻底修改才能存续。

（本报华盛顿7月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 16 版）

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