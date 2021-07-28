本报驻埃及记者 沈小晓 本报驻美国记者 张梦旭 本报驻德国记者 李 强

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气候变化导致全球范围内高温、强降雨等极端天气事件的发生频率和强度增加。专家指出，团结应对气候变化是当前国际社会和各国政府面临的一项重要、紧迫课题。

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书埃斯皮诺萨近日呼吁二十国集团国家展现出必要的领导力，拿出更具雄心的国家自主贡献目标，以实现气候变化《巴黎协定》的1.5摄氏度温控目标。她特别敦促发达国家兑现其2020年前每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金的承诺。

近期，全球多地遭遇极端天气。世界气象组织秘书长塔拉斯表示，在减缓气候变化取得成效之前，极端天气事件和自然灾害将越来越多。“人类对极端天气并不陌生，但是气候变化无疑增加了极端天气的发生频率和严重程度。”

多地遭遇气候灾害

近日，欧洲中西部地区的强降雨引发罕见洪水，冲毁大量房屋和道路，造成通信中断，导致重大人员伤亡。洪水造成重灾区德国西部的莱茵兰—普法尔茨州和北莱茵—威斯特法伦州超过160人死亡。英国纽卡斯尔大学和英国气象局的一项研究发现，受气候变化影响，未来产生强降雨的风暴在欧洲发生的频率可能会显著增加。

美国西部、加拿大西南部等地则遭遇历史性高温，一些地区气温飙升至110华氏度（约43.3摄氏度）以上，数百人因高温酷暑导致的相关疾病死亡。据报道，上述地区对极端高温准备不足，大部分居民家里没有安装空调。干旱和高温天气还在美、加多地引发森林大火。目前，美国共有70多处主要山火仍在蔓延，影响12个州。加拿大西部多地山火肆虐，不列颠哥伦比亚省已有超过170起森林火灾。

中东多国气温均超出正常水平。近日科威特多地的室外阳光下最高温甚至达到73摄氏度。伊朗西南部城市奥米迪耶、阿曼北部小镇苏奈奈等均出现超过50摄氏度的高温。俄罗斯、东欧多国也都创下6月份历史最高气温值。

全球变暖趋势加剧

世界气象组织近日表示，今夏极端洪水、高温、火灾与气候变化不无关系。大量证据表明，人类活动引起的全球变暖导致全球范围内强降水事件的频率和强度增加。

“气候变化使极端高温天气发生得更加频繁强烈。”美国宾夕法尼亚州立大学大气科学教授迈克尔·曼表示，气候变化正在重塑地球气温模式，随着人类向大气中排放的温室气体增多，气候系统中的“能量”不断上升，这种过剩的“能量”通过极端高温天气等形式体现。

气象学家分析，北美大陆上空热带高压停滞，热空气不断上升，如同巨大罩子笼罩在上空。冷空气进不去，热空气不断聚集导致当地高温不断。同时，大气温度越高，携带的水分就越多，进而可能导致强降雨频率增加。在中东北非地区，由于处于低纬度，受副热带高压影响，气流下沉、阳光充足、降水极少。相比平原、丘陵等地形，沙漠地区气温升高更快。

美国环境保护署今年开展的一项研究显示，美国各大城市热浪发生的频率比以往更高，从20世纪60年代平均每年两次热浪袭击上升到最近10年来的每年6次。报告指出，随着气候变暖，极端炎热天气正变得更加普遍，这将导致更多与高温相关的疾病和死亡。

《自然气候变化》杂志5月份发表的一项研究表明，在1991年至2018年间，超过1/3的夏季高温相关死亡是由气候变化造成的，并警示随着全球气温攀升，死亡人数会更高。

塔拉斯表示，气温升高意味着更多的冰融化、更高的海平面、更多的热浪和其他极端天气，这将对人类健康、粮食安全、环境和可持续发展产生更严峻的影响。

应对挑战刻不容缓

在美国加州圣迭戈斯克里普斯海洋研究所气象学家亚历山大·格舒诺夫看来，极端天气现象愈加频繁出现，最主要因素就是气候变化。研究发现，如果地球再变暖1.5华氏度（约合0.8摄氏度），在特定年份、特定地区严重热浪天气的发生几率将增加20%以上。

世界气象组织认为，减少温室气体排放是应对气候变化的关键。根据国际能源署5月份发布的报告，大多数国家的温室气体排放量几乎没有减少到足以实现《巴黎协定》设定的目标。联合国多次呼吁国际社会应更加重视通过采取雄心勃勃的气候行动以预防进一步的气候变化，保护国家、社区和民众免受日益频繁和严重的气候影响。联合国秘书长古特雷斯7月25日再次发表声明呼吁，为实现《巴黎协定》温控目标，全球亟须二十国集团国家作出“清晰且明确无疑”的承诺。

当前不少经济体都制定了碳减排目标，经济去碳化转型成为重要发展趋势。全球已有28个国家公布碳中和目标，另有近100个国家把碳中和提上议事日程。不少国家在加快能源转型，引导资金流向气候领域。

7月14日，欧盟提议从2035年起将不再有新的燃油车注册。有的国家和城市通过城市规划、发展绿色建筑等，以减少热岛效应和极端高温天气影响。如阿联酋加强对新建建筑的能效管理，严格执行绿色建筑评级标准，推动现有建筑进行绿色改造，减少碳排放。

“有效的减排政策往往能在很大程度上收回成本，应对气候变化实际上会促进而不是阻碍经济发展。”国际货币基金组织副总裁张涛认为，国际社会可帮助协调各国政府在脱碳方面采取行动，例如可以实施差异化的国际碳价下限，调动气候融资、促进技术转让等。“我们比以往任何时候都更需要联合起来，共同应对气候变化——这是我们面临的最具全球性的挑战。”

（本报开罗、华盛顿、柏林7月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)