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外交部发言人——

美方应正视并解决好自身存在的民主问题

2021年07月28日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月27日电  （记者万宇）外交部发言人赵立坚27日在回答有关美国民主制度的提问时表示，美国一些政客总是生活在自我吹捧的所谓“民主灯塔”形象中，执迷于打着民主的幌子干涉他国内政，极力对外进行意识形态渗透。美方应该做的是，多多关心本国民众的所思所想，反躬自省，正视并解决好自身存在的民主问题。

　　当日例行记者会上，有记者问：近期，美国益普索民调显示，36%的美国民众认为美国民主处于危机之中，50%认为面临严峻挑战，75%民众认为当前美政治体制过于分裂、缺乏建设性，71%认为普通民众缺乏发言权。有分析认为，这些民调数据说明，美国民主制度痼疾难除，前景堪忧。发言人有何评论？

　　“这就是他们所谓的民主。美国一些政客总是生活在自我吹捧的所谓‘民主灯塔’形象中，执迷于打着民主的幌子干涉他国内政，极力对外进行意识形态渗透。事实上，他们应该做的是好好关心自己国家的民主问题！”赵立坚说。

　　赵立坚表示，除了上述民调，6月份YouGov民调也显示，只有31%受访者对美国民主制度前景表示乐观，59%民众对美国民主制度运行方式感到不满。另有民调显示，67%民众认为美国民主受到威胁，52%民众认为国家发展方向错误。

　　他说，中国古语说道，“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”。民主是全人类共同价值，政治制度好不好，关键在于这一制度能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否获得人民拥护和支持。

　　赵立坚说，美国自身问题一大堆，根本没有资格带着颐指气使、高人一等的傲慢与偏见，将自己的所谓民主模式强加于他人，更没有资格打着“民主”旗号搞针对特定国家的“小圈子”，恶意贬低甚至“妖魔化”其他国家的社会制度。“美方应该做的是，多多关心本国民众的所思所想，反躬自省，正视并解决好自身存在的民主问题。”


　　《 人民日报 》（ 2021年07月28日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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