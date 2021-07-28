日前，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。建设全国碳市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推进绿色低碳发展的一项重大制度创新，也是推动实现碳达峰目标与碳中和愿景的重要政策工具。根据生态环境部测算，纳入首批碳市场覆盖的企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳，中国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。中方在应对气候变化方面的务实行动与举措，得到国际社会的高度关注与积极评价。

“中国在应对气候变化方面又迈出了坚实的一步”

“全国碳排放权交易市场正式启动，标志着中国在应对气候变化方面又迈出了坚实的一步，具有深远意义。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示，中国把生态文明建设放在突出地位，把节能减排、绿色发展等作为衡量经济社会综合发展的重要指标，清洁能源在能源使用结构中的比例越来越大，低碳出行正在成为一种新的社会风尚。在应对气候变化这一各国面临的共同挑战中，中国积极行动，走绿色低碳发展道路，展示了负责任大国的担当。

“中国通过建立全国碳排放权交易市场，利用市场机制控制和减少温室气体排放，具有很强的现实意义，彰显了中国绿色发展的坚定决心。”日本筑波大学名誉教授进藤荣一说，中国的做法再次表明，发展经济和保护环境可以相得益彰，值得其他国家学习借鉴。

巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心主任沙基勒·拉迈表示，碳排放是21世纪重要的全球治理问题。碳排放权交易市场通过创造性设计，对解决这一问题提供了思路。作为全球规模最大的碳市场之一，中国碳排放权交易市场的启动，将培养出更多碳排放市场管理方面的人才，积累更加丰富的经验，这是中国积极参与全球气候治理的重要体现。

肯尼亚美国国际大学学者斯蒂芬·恩德格瓦表示，中国积极投入力量，启动碳排放权交易市场，不仅反映了中国发展绿色科技、建设生态文明的进展，更展现出中国为应对全球气候变化贡献力量的决心。

西班牙弗朗西斯科·维多利亚大学教授维克多·科尔迪索表示，近年来，中国在生态文明建设方面的努力和成果有目共睹。中国政府在该领域确定了清晰的目标，采取了切实的行动，中国民众和企业对于生态文明建设的参与度也越来越高。中国在全球应对气候变化行动中担负起责任，成为全球生态文明建设重要的参与者、贡献者、引领者，将为中国人民带来更多福祉，也将惠及整个世界。

“有助于实现碳达峰目标与碳中和愿景”

拉迈表示，中方宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，中国碳排放权交易市场能助力实现这一目标。碳排放权交易市场是一项关乎长远发展的机制，中国政府善于制定政策、执行力强、富有创新力，能在实践中不断完善这一机制。

法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔介绍说，欧盟于2005年启动碳排放交易体系，实践证明这一机制不仅对碳减排具有推动作用，同时也对欧洲多国产业结构调整升级和绿色转型具有引导作用。作为世界第二大经济体，中国碳排放权交易市场启动上线交易后，不仅将推动中国经济进一步向绿色低碳转型升级，也将对推动全球建设低碳社会发挥积极作用。

佐戈普鲁斯表示，碳排放权交易市场启动上线交易，将让企业从盈亏角度来提升能源使用效率、减少碳排放。“中方采取的一系列举措和行动，有助于实现碳达峰目标与碳中和愿景。这是一个庄严伟大的承诺，与中方绿色发展理念相契合，有利于推动后疫情时代世界经济绿色复苏。”

“中国宣布碳达峰碳中和的目标与愿景，展现出中国政府对环境保护问题认真负责的态度。”俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基认为，中国未来将继续走经济创新之路，大力投资节能产业，更好实现绿色发展。

科尔迪索表示，中国启动碳排放权交易市场，是中国政府在生态文明建设领域的一项重要成就，对于实现应对气候变化目标的推动作用显而易见。这一市场的正式启动不仅将推动企业的节能减排，助力中国早日实现碳中和目标，也将为全球合作应对气候变化增加信心和动力。

“为推动全球可持续发展作出的重要贡献”

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，碳排放权交易市场是一种利用市场机制实现公共政策目标的方式，各国可以就此交流经验和做法，共同实现绿色发展。虽然各国情况不尽相同，但中国的相关经验将为其他发展中国家的碳交易模式提供有益借鉴。

埃及金字塔战略研究中心经济专家哈菲兹表示，中国碳排放权交易市场启动影响深远，表明中国在践行绿色发展理念、兑现碳排放承诺方面采取了看得见的重大举措，迈出了实实在在的步伐。“这将对各国应对气候变化、实现绿色发展产生积极影响，是中国为推动全球可持续发展作出的重要贡献。”

进藤荣一认为，气候变化是全人类共同面临的挑战，中国关于碳达峰碳中和的承诺和行动，有利于提振全球应对气候变化的信心，也再次彰显了中国作为负责任大国的担当。

“中国启动碳排放权交易市场，顺应了时代潮流，将对全球生态环境保护产生积极影响。”萨文斯基表示，中国的减排行动取得明显成效，并且正在采取新的减排措施，这将促进对全球生态系统的保护，改善地球环境，提高人类的健康水平。

在拉迈看来，中国在环境保护领域取得了巨大的成就，为应对全球气候变化提供了极大助力。中国积极参与和推动全球生态文明建设，正是推动构建人类命运共同体的重要方面。

佐戈普鲁斯表示，为应对气候变化，加强国际合作至关重要。作为最大的发展中国家，中国建设碳排放权交易市场是一项科学且有远见的举措，为全球应对气候变化注入了正能量。

（本报北京、布鲁塞尔、东京、莫斯科、伊斯兰堡、约翰内斯堡、马德里、罗马、巴黎、华盛顿、开罗7月27日电 记者杨迅、任彦、岳林炜、刘军国、张光政、隋鑫、程是颉、闫韫明、姜波、韩硕、刘玲玲、李志伟、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)