新华社日内瓦7月26日电题：美方在病毒溯源上“带节奏”极不负责

新华社记者

在中国对世界卫生组织秘书处提出的第二阶段溯源工作计划设想表示“不接受”后，美方又开始向中国泼脏水。美方一些人挖空心思“带节奏”，罔顾科学事实，用政治手段操弄病毒溯源，大搞“有罪推定”。在全球抗疫形势依然极其严峻的情况下，美方政治操弄的言行无益于全球抗疫合作大局，是真正对全球抗疫的不负责任。

中方在溯源问题上一直秉持开放、透明态度，已经两次邀请世卫组织专家来华。中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告明确得出了“实验室泄漏极不可能”结论，国际科学界对此也有广泛共识。令人遗憾的是，这份工作计划仍坚持将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”作为研究重点，刻意忽略了全球早期病例、冷链传播病毒等重要研究方向。这不得不让人联想到，这份文件是在呼应美国等个别国家鼓噪的“实验室泄漏论”。面对一份受到严重政治化干扰的文件，一份丢失科学客观原则、缺乏合作精神的文件，中国的不接受有理有据，合情合理。

一段时间以来，已有越来越多2019年下半年全球多点多地出现新冠病例的报道，仅在美国就有至少5个州的新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间。这些都说明，新冠病毒溯源是一个复杂的科学问题，应基于全球视野，由国际科学界合作开展。但美国个别人视科学和事实而不见，炒作所谓“实验室泄漏论”，将政治凌驾于科学之上，将政治私利置于人民生命健康之上，这也是美国抗疫不力的重要原因。

说到底，美方支持所谓“调查”是假，借“调查”之名对中国污名化是真。探究在全球肆虐的新冠病毒起源、传播及演变，是国际科学界面临的艰难课题，其科研举证过程复杂，需要众多生物学信息和流行病学证据汇聚成相互支持的证据链，耗时长且存在不确定性。此前一系列研究显示，美国、西班牙、法国、意大利、巴西等多国出现遭病毒侵袭痕迹的时间早于武汉首例病例。美方盯住中国不放，目的很清楚，就是转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压别国的政治目的。

将病毒溯源政治化的做法不得人心。迄今已经有近60个国家致函世卫组织，认同第一阶段溯源研究成果，反对溯源政治化图谋。芬兰外长哈维斯托认为，溯源应当以科学的态度进行。葡萄牙外长席尔瓦表示，溯源是为了更好应对未来，而不是针对或指责特定国家，葡方不支持任何将溯源和世卫组织政治化的行为。

中国愿秉持开放、透明、科学、合作的精神，继续支持和参与全球溯源合作，但病毒溯源绝不容许政治干涉。美国重返世卫组织，心思应该放在加入国际抗疫合作上，而不是借台继续散布各种政治病毒。借疫情污名化、将溯源政治化的图谋和行径，只会遭到国际社会坚决反对，注定不会得逞。

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