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魏凤和与蒙古国国防部长举行会谈

2021年07月26日19:09 | 来源：新华网
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　　新华社乌兰巴托7月26日电（记者梅常伟　阿斯钢）国务委员兼国防部长魏凤和26日在乌兰巴托与蒙古国国防部长赛汗巴亚尔举行会谈。

　　魏凤和说，中蒙是山水相连的友好邻邦，命运共同体建设不断走深走实。疫情发生以来，两国守望相助、共克时艰，树立了邻国间合作抗疫的典范，为动荡不宁的世界注入了正能量。双方要继续坚定支持彼此核心利益和重大关切，高度警惕域外势力插手地区事务，共同维护地区安全稳定。中国军队愿与蒙方一道，认真落实两国领导人重要共识，增强战略互信，扩大务实合作，为推动两国全面战略伙伴关系健康稳定发展作出更大贡献。

　　赛汗巴亚尔祝贺中国共产党成立100周年。他说，蒙方高度赞赏中国全面建成小康社会、取得举世瞩目的伟大成就，衷心感谢中国在抗疫、贸易等方面对蒙方提供的支持帮助。蒙方高度重视蒙中关系，将继续积极推进防务安全等各领域务实合作，在地区问题上同中方加强沟通协调，为地区和平安宁作出积极努力。

　　会谈前，赛汗巴亚尔为魏凤和举行欢迎仪式并赠送马匹。同日下午，蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔会见魏凤和。

(责编：牛镛、郝江震)

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