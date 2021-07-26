人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

外交部：天津会谈对争取下一阶段中美关系健康发展是有益的

2021年07月26日17:24 | 来源：新华网
小字号

　　就外交部副部长谢锋7月26日在天津同美国常务副国务卿舍曼会谈的有关情况，外交部发言人赵立坚在当日例行记者会上应询表示，在双方的会谈中，中方直面两国关系中存在的问题，开诚布公地阐明了中方对发展中美关系的态度和立场，明确反对美方干涉中国内政、损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误。同时，双方也就各自和共同关心的广泛议题深入交换了意见。美方就气候变化、伊朗核、朝核等问题寻求中方的合作与支持。事实上，中方在这些问题上一直负责任地发挥着建设性作用。需要强调的是，合作需要以互信为基础，以互利为前提，以良好的双边关系氛围为必要条件，美方应当树立正确的合作观，不能一边寻求合作，一边损害中国利益，这是行不通的。

　　赵立坚说，会谈中，除了阐述对中美关系的原则立场，敦促美方改变极其错误的对华认知和极其危险的对华政策，中方还重点就美方在新冠病毒溯源、台湾、涉疆、涉港、南海等问题上的错误言行向美方再次表达强烈不满，要求美方立即停止干涉中国内政，停止损害中国利益，停止踩红线和玩火挑衅，停止打着价值观幌子搞集团对抗。我们敦促美方，千万不要低估14亿中国人民维护国家主权、安全和发展利益的坚强决心、坚定意志和强大能力。

　　“总体看，这次会谈深入、坦率，增进了对彼此立场的了解，对争取下一阶段中美关系健康发展是有益的。”他说。（记者成欣、郑明达）

(责编：郝江震、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部