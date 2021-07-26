就外交部副部长谢锋7月26日在天津同美国常务副国务卿舍曼会谈的有关情况，外交部发言人赵立坚在当日例行记者会上应询表示，在双方的会谈中，中方直面两国关系中存在的问题，开诚布公地阐明了中方对发展中美关系的态度和立场，明确反对美方干涉中国内政、损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误。同时，双方也就各自和共同关心的广泛议题深入交换了意见。美方就气候变化、伊朗核、朝核等问题寻求中方的合作与支持。事实上，中方在这些问题上一直负责任地发挥着建设性作用。需要强调的是，合作需要以互信为基础，以互利为前提，以良好的双边关系氛围为必要条件，美方应当树立正确的合作观，不能一边寻求合作，一边损害中国利益，这是行不通的。

赵立坚说，会谈中，除了阐述对中美关系的原则立场，敦促美方改变极其错误的对华认知和极其危险的对华政策，中方还重点就美方在新冠病毒溯源、台湾、涉疆、涉港、南海等问题上的错误言行向美方再次表达强烈不满，要求美方立即停止干涉中国内政，停止损害中国利益，停止踩红线和玩火挑衅，停止打着价值观幌子搞集团对抗。我们敦促美方，千万不要低估14亿中国人民维护国家主权、安全和发展利益的坚强决心、坚定意志和强大能力。

“总体看，这次会谈深入、坦率，增进了对彼此立场的了解，对争取下一阶段中美关系健康发展是有益的。”他说。（记者成欣、郑明达）

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