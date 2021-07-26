新华网布达佩斯7月26日电（记者 袁亮）经过两轮激烈角逐，2021年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛匈牙利赛区比赛24日在布达佩斯万龙洲大酒店落下帷幕。

本次比赛以“在一起，再出发”为主题，致力于丰富海外华侨华人的精神文化生活，促进人文交流和民心相通，展现新时代侨胞热爱和平、乐观自信、开放包容的精神风貌。

匈牙利赛区比赛由匈牙利通格拉格音乐艺术中心承办。青少年组11名选手、成年人组14名选手、友谊组6名选手、专业组1名选手参加了当天的比赛。最终，吴丹获得成人组一等奖，韦力文获得青少年组一等奖。

匈牙利赛区比赛总指挥、匈牙利通格拉格音乐艺术中心秘书长冯德其在赛前讲话中表示：“正如今年大赛主题‘在一起，再出发’所倡导的那样，经历磨难之后，我们的心仍然凝聚在一起，我们要鼓起勇气再出发，我们要用歌声表达心声、呼唤希望，用歌声祝福祖国和世界平安。”

2021年，“水立方杯”开启崭新的第二个十年。受2021年“文化中国 水立方杯”中文歌曲大赛组委会委托，本届比赛由北京广播电视台、北京国家游泳中心有限责任公司、北京市演出有限责任公司、爱奇艺共同承办。

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