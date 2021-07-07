人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

乌兹别克斯坦出台新版国家反恐战略，确定优先方向和路线图

2021年07月07日21:44 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网努尔苏丹7月7日电（记者 周翰博）塔什干消息：综合乌兹别克斯坦媒体报道，7月1日，乌总统米尔济约耶夫签署总统令，批准了《2021-2026年打击极端主义和恐怖主义国家战略》。新版国家战略旨在高效、协调地打击极端主义和恐怖主义，捍卫宪法体系，维护国家安全，保护公民的权利与自由。

文件指出，中亚地区的极端主义和恐怖主义活动往往披着民族主义、宗教和其他激进政治思想的外衣。未来五年国家在该领域的优先工作包括：宣传爱国主义思想、传统价值观和宽容理念，防止极端主义和恐怖主义思想传播；防止极端主义和恐怖主义思想在未成年人和年轻人中间传播；保护妇女权利，强化她们在打击极端主义和恐怖主义方面的作用；保护长期在境外居留的本国公民免受极端主义和恐怖主义思想的影响；打击以互联网为媒介的极端主义和恐怖主义行为；鼓励民间组织和媒体参与打击极端主义和恐怖主义；针对极端主义、恐怖主义以及为相关活动提供资助的各类行为，完善法律诉讼及追责措施；完善打击极端主义和恐怖主义的法律监管框架；加强在该领域的国际与地区合作。

文件规定，新版国家战略分3个阶段逐步落实。

第一阶段（2021年）：为落实战略创造良好条件，确保国家各机关协调行动，广泛动员社会各界及国际组织共同参与解决该问题；明确与打击极端主义和恐怖主义有关的立法计划；完善组织保障，协调国家机关和公民自治组织在打击极端主义和恐怖主义方面的行动；制定形势监控与分析综合方案，明确具体问题及对策。

第二阶段（2022-2025年）：补充、完善现有法律法规；建立一个旨在进一步保护国家信息空间免受极端主义和恐怖主义意识形态渗透的系统；对战略落实过程中已经取得的成果进行监控；综合分析极端主义、恐怖主义、为相关活动提供资助的各类行为以及国内各个民族、各种宗教之间的关系，对潜在的风险、挑战和威胁做出预测，并制定对策措施。

第三阶段（2026年）：总结战略落实情况，为拟定新的国家战略提供建议。

文件强调，落实国家战略有助于构建高效的法律、组织和意识形态体系，形成宽容的社会文化，防止极端主义和恐怖主义思想在各阶层传播。

(责编：徐祥丽、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部