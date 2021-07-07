人民网努尔苏丹7月7日电（记者 周翰博）塔什干消息：综合乌兹别克斯坦媒体报道，7月1日，乌总统米尔济约耶夫签署总统令，批准了《2021-2026年打击极端主义和恐怖主义国家战略》。新版国家战略旨在高效、协调地打击极端主义和恐怖主义，捍卫宪法体系，维护国家安全，保护公民的权利与自由。

文件指出，中亚地区的极端主义和恐怖主义活动往往披着民族主义、宗教和其他激进政治思想的外衣。未来五年国家在该领域的优先工作包括：宣传爱国主义思想、传统价值观和宽容理念，防止极端主义和恐怖主义思想传播；防止极端主义和恐怖主义思想在未成年人和年轻人中间传播；保护妇女权利，强化她们在打击极端主义和恐怖主义方面的作用；保护长期在境外居留的本国公民免受极端主义和恐怖主义思想的影响；打击以互联网为媒介的极端主义和恐怖主义行为；鼓励民间组织和媒体参与打击极端主义和恐怖主义；针对极端主义、恐怖主义以及为相关活动提供资助的各类行为，完善法律诉讼及追责措施；完善打击极端主义和恐怖主义的法律监管框架；加强在该领域的国际与地区合作。

文件规定，新版国家战略分3个阶段逐步落实。

第一阶段（2021年）：为落实战略创造良好条件，确保国家各机关协调行动，广泛动员社会各界及国际组织共同参与解决该问题；明确与打击极端主义和恐怖主义有关的立法计划；完善组织保障，协调国家机关和公民自治组织在打击极端主义和恐怖主义方面的行动；制定形势监控与分析综合方案，明确具体问题及对策。

第二阶段（2022-2025年）：补充、完善现有法律法规；建立一个旨在进一步保护国家信息空间免受极端主义和恐怖主义意识形态渗透的系统；对战略落实过程中已经取得的成果进行监控；综合分析极端主义、恐怖主义、为相关活动提供资助的各类行为以及国内各个民族、各种宗教之间的关系，对潜在的风险、挑战和威胁做出预测，并制定对策措施。

第三阶段（2026年）：总结战略落实情况，为拟定新的国家战略提供建议。

文件强调，落实国家战略有助于构建高效的法律、组织和意识形态体系，形成宽容的社会文化，防止极端主义和恐怖主义思想在各阶层传播。

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