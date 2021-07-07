人民网莫斯科7月7日电（李明琪）7月6日，中国驻俄罗斯使馆在位于莫斯科市郊五一村的中共六大会址常设展览馆举办中国共产党成立100周年图片展开幕式。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄共中央委员会副主席诺维科夫、俄中友协第一副主席库里科娃及俄政党、议会各界友好人士出席。

张汉晖大使在致辞中表示，十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义，在马克思列宁主义同中国工人运动紧密结合中，中国共产党应运而生。中国共产党团结带领中国人民，经过28年艰苦卓绝的斗争建立了新中国，实现了民族独立和人民解放；在社会主义革命和建设基础上，经过40多年改革开放，使贫穷落后的中国变成世界第二大经济体，历史性地解决了绝对贫困问题，全面建成了小康社会，实现了第一个百年奋斗目标，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。日前，习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会重要讲话中指出，中国共产党带领中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。中国共产党的百年接续奋斗，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。中国共产党的“成功密码”就在于：始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，与人民休戚与共，从不代表任何利益集团、特权阶层利益；不断推进马克思主义中国化、坚持和发展中国特色社会主义；始终坚持自我革命、自我净化，永葆生机活力。

张汉晖大使指出，中国共产党的百年历史也是中俄关系历经风雨、逐渐成熟并步入新时代的发展史。中国人民永远不会忘记苏联人民在中国共产党成立之初、在中国革命和建设各个时期给予的宝贵支持和巨大帮助。今天我们在中共六大会址举办中共百年历史图片展，具有特殊重要意义。因为六大是中共在苏共帮助下唯一一次在国外举行的全国代表大会。这些珍贵的历史积淀夯实了中俄友好关系的坚实基础。一周前，习近平主席和普京总统举行视频会晤，正式决定将《中俄睦邻友好合作条约》延期。今天的中俄关系成熟、稳定、坚固，成为当代大国关系和邻国关系的典范，经得起任何国际风云变幻考验。作为志同道合的好伙伴，中俄双方将全面落实两国元首共识，弘扬《条约》精神，让中俄友谊坚若磐石、“中俄组合”团结如山，为两国人民创造更多福祉，为两国共同发展振兴和世界繁荣稳定作出更大贡献。

俄共中央委员会副主席诺维科夫在致辞中祝贺中国共产党成立100周年并表示，为庆祝这一盛事，俄国家杜马举办了专题图片展，俄共也举办了庆祝音乐会。当前中国政治影响持续提升，经济实力不断增强，国际地位日益巩固，主要应归功于中国共产党的英明领导。我们为中国共产党的成功感到高兴，认为中国共产党的经验值得世界各国和政党认真研究学习。习近平总书记在庆祝建党一百周年大会上的重要讲话引起国际社会广泛关注与高度评价。我们期待习总书记在“中国共产党与世界政党领导人峰会”发表重要讲话，分享中共百年风雨历程及成功故事。

俄中友协副主席库里科娃在致辞中表示，不了解中国共产党的百年历程，就无法理解中国何以取得如今的辉煌成就。没有共产党，就没有新中国。自成立之初，中国共产党就始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命。中国的成功飞跃离不开社会主义道路。一代代中国共产党领导人凝聚智慧，中国特色社会主义在华夏大地生根、发芽、抽枝、结果。习总书记就任以来，提出中华民族伟大复兴的中国梦，形成习近平新时代中国特色社会主义思想，中国特色社会主义理论基础进一步完善，中国的未来更加光明灿烂。中国不仅是第一个战胜新冠肺炎疫情的国家，更在脱贫攻坚战中取得全面胜利，顺利实现第一个百年奋斗目标，正向第二个百年奋斗目标坚定迈进。再过10天，我们就将庆祝俄中睦邻友好合作条约签署20周年。相信在两国元首的引领下，“世代友好、永不为敌”的条约精神将焕发新的时代活力。

张汉晖大使与俄方嘉宾共同参观了国新办提供的240多张建党百年图片，亲自为来宾讲述图片背后的故事，回顾百年苦难辉煌，展望未来光明前景。与会嘉宾备受感动，纷纷回忆起自己同中国、中国共产党的故事情缘，高度评价中国共产党带领中国人民取得的辉煌成就，祝愿中国共产党永远风华正茂，中俄友谊历久弥坚、万古长青。

俄国际文传电讯社、劳动报等俄主流媒体及人民日报、新华社、央视及凤凰卫视等中方媒体进行了现场报道。

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