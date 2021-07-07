新华社首尔7月7日电（记者田明 杜白羽）据韩国中央防疫对策本部7日通报，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例1212例，创半年来韩国日增新冠确诊病例数新高。

据韩国媒体当日报道，这一数字不仅是去年12月25日新增新冠确诊病例达到1240例后的最高水平，也是今年1月4日以来日增确诊病例首次突破1000例。

据7日通报，在过去24小时新增的上述病例中，本土感染病例达1168例，境外输入病例为44例。在本土病例中，有990例出现在首尔、仁川和京畿道等首都圈地区。

韩媒援引防疫部门的分析说，韩国新冠疫情之所以突然加剧，一方面是由于20岁至39岁未接种新冠疫苗者中的确诊病例骤增；另一方面，传染力更强的变异新冠病毒德尔塔毒株不断扩散使韩国防疫形势趋于严峻。

对此韩国政府建议年轻人积极主动进行病毒核酸检测。针对确诊病例较多的首尔市，政府将在年轻人较为集中的地区增设临时核酸检测点。

鉴于新冠疫情恶化，韩国中央灾难安全对策本部7日表示，首都圈地区现行的2级响应措施将再延续一周至本月14日。该响应措施包括禁止5人以上私人聚集，餐厅、咖啡馆等餐饮场所每天22时以后禁止堂食。

韩国中央灾难安全对策本部分析认为，目前韩国新冠确诊病例的增幅水平很可能持续到今年7月末或8月初。

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