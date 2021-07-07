人民网雅加达7月7日电（记者 徐伟）印度尼西亚卫生部7日公布数据显示，过去24小时内，印尼新冠疫情单日新增确诊病例34379例，新增死亡病例1040例，均创疫情暴发以来新高。截至目前，印尼疫情累计确诊病例升至2379397例，累计死亡62908例，累计治愈超过197万例。

一天之内出现1040例死亡病例，这是印尼疫情大流行期间单日死亡病例数首次超过千例。此前，印尼疫情单日新增确诊病例和死亡病例记录分别为31189例和728例，均出现在昨日。印尼政府已在全国范围内扩大实施相关限制政策，旨在应对该国出现的疫情发展新浪潮。

中国驻印度尼西亚大使馆7日发布公告，再次提醒在印尼中国公民高度防范新冠疫情。中国驻印尼大使馆提醒旅居印尼及短期来访印尼的中国公民，不断提升防疫意识，严守防疫行为准则，尽量居家办公生活，积极响应“春苗行动”，坚决克服麻痹大意。全力做好个人防疫，时刻绷紧防控之弦，严防侥幸心理、松劲心态，避免来之不易的抗疫成果付之东流。

当地媒体报道称，由于疫情新增确诊和死亡病例数激增，爪哇岛多家医院因出现资金短缺和氧气供应不足等问题而陷入困境。印尼医生协会负责人布迪亚托表示，印尼抗击疫情一线就像是一个“战区”，他敦促印尼政府尽快向相关医疗机构提供财政支持。

报道还说，印尼中爪哇一家医院此前表示，由于（印尼）政府自去年10月以来便未能支付新冠患者治疗费用而导致该医院现金流出现问题，无法采购患者急需的呼吸机等新设备。

统计表明，自印尼疫情暴发以来，已有至少1031名医务工作者殉职，其中包括405名医生和328名护士等。印尼医生协会建议该国政府考虑向医务工作者提供第三剂疫苗，以加强对他们的保护。

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