人民网里约热内卢7月6日电 （记者毕梦瀛）何塞是玻利维亚丘基萨卡省南部的橘农，以前去帕迪亚镇售卖橘子，要走过崎岖的山间土路，花费一天时间，自从帕迪亚—埃尔萨尔托公路建成后，当地人的生活发生很大变化，他感慨地说：“现在只需要一早上就可以返回了。”

该公路项目由中国电建承建，起点为帕迪亚镇，终点为埃尔萨尔托镇，是玻利维亚6号国家公路的一部分。工程于2015年开工兴建，全长49.04公里，公路沿途山峰起伏，层峦叠嶂，途经11个村庄，项目平均海拔2000米，最高标段海拔2500米，是连接该国宪法首都苏克雷市和第一大经济城市圣克鲁斯市的主要干线。

玻利维亚总统阿尔塞日前出席了通车剪彩仪式。阿尔塞在致辞中指出，该项目使得原本3小时的车程缩短至30分钟，惠及沿线30万居民，数十个社区将从中受益。感谢中国电建项目建设者的辛勤付出，为项目克服新冠疫情影响如期竣工通车点赞。

公路沿线居民居住很分散，埃尔萨尔托镇气候湿热，适合橘子、甘蔗和芒果等热带水果生长，居民家庭多以种植业畜牧业为生，而物资、医疗、教育等资源均集中在帕迪亚镇，道路落后，交通不便。项目建成通车后，原本艰险崎岖的土路变成了沥青混凝土的交通动脉，串起了散落在山脊的一个个村庄，缩短了通行时间，提高了行车安全，为沿线居民及时售卖土豆、玉米、辣椒、花生、肉类等农副产品提供了极大的便利，交易额增加还推动了当地农产品商品化。

项目高峰期为当地提供了近1000个就业岗位，租赁设备约100台套。所有人员上岗前都接受了安全教育和职业技能培训，很多玻方劳务人员在工作经验和职业技能上都得到了极大的提高。

玻方工程机械操作手埃尔温刚到项目工作时只有22岁，经过两三年的学习锻炼，如今埃尔温已可以熟练操作挖机、铲车、压路机、自卸车、平板车、平地机、推土机等机械，工资收入翻了一番。埃尔温说：“中国企业给了我学习成长的机会，让我能够学习和提升技能，也让我有能力改善家庭生活。”经过两三年的学习锻炼，如今他逐渐成为了现场的“救火队长”，哪里需要，他就去哪里。

项目中方负责人高赫远表示，项目施工期间，从帕迪亚镇的营地出发至标尾埃尔萨尔托镇他往返了几百次，见证了由最初的泥泞小路变成现在宽敞的沥青混凝土大道的艰辛过程。 “之前，我曾在路上遇到过好几次陷在道路里的车辆。如今，看着来往的车辆顺利通行，路边的行人和我们热情地打着招呼，我感到所有的付出都是值得的。”

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