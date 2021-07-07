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哥伦比亚国家台播出中国原创舞剧 

2021年07月07日09:34 | 来源：人民网-国际频道
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《大河之源》剧照。中国驻哥伦比亚使馆供图
《大河之源》剧照。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢7月6日电 （记者吴杰）5日晚黄金时段，哥伦比亚国家电视台播出了中国大型原创舞剧《大河之源》。该场云演播由中国文旅部、中国驻哥伦比亚大使馆、青海省文旅厅携手哥伦比亚国家电视台、青海演艺集团共同举办。中国驻哥伦比亚大使蓝虎、哥国家电视台台长加西亚热烈祝贺演出成功。保护生态与自然的主题及现代舞美、人与动物塑造、高原风情吸引了哥社会各界约10万观众。

《大河之源》以舞蹈艺术的形式，通过远古与现代、蛮荒与文明、高原与中原、古人与今人、人类与自然的诸多强烈对比，生动展现了生态保护、人与自然和谐共生及人类命运共同体的历史使命及国际共识，深情礼赞了哺育中华民族的母亲河。

哥伦比亚国家电视台台长加西亚表示，在全球饱受新冠肺炎疫情冲击的今天，这部作品再次给世界各国人民敲响了保护生态、保护地球的警钟，是一部跨越不同时代、不同地域、不同文明、极具震撼力的优秀舞台艺术作品。

著名汉学家、哥中友协主席普亚纳表示，《大河之源》是一部主题宏大、立意深远、理念先进的精品佳作。

刚接到上海交通大学建筑系博士录取通知书的丹尼尔说，中国文化历史悠久、博大精深，中国地貌瑰丽多彩、绚烂多姿，中国建筑特色独具、风格迥异。希望有机会走遍中国的万水千山，圆我的中国梦。

曾多次访华的哥中友协成员帕迪尼奥感慨道：“这是一台人与自然和谐共生的美丽画卷，是跨越时空、穿梭古今的艺术盛宴，是歌唱生命之源、文化之源、文明之源、心灵之源的宏伟诗篇。”

据中国驻哥使馆文化参赞朱晓燕介绍，该剧由著名剧作家罗怀臻担任编剧，著名舞蹈编导佟睿睿担任总导演，知名音乐制作人三宝担任作曲及音乐总监，舞美设计大师高广健担任舞美设计，与同期正在哥胡里奥·马里奥·桑托·多明戈大剧院云展演的杂技剧《小桥流水人家》遥相呼应，在哥伦比亚共同奏响了庆祝中国共产党百年华诞的中国乐章。

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(责编：苏缨翔、常红)

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