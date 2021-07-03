人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中国驻比利时使馆举行庆祝中国共产党成立100周年招待会

2021年07月03日13:33 | 来源：人民网-国际频道
小字号
曹忠明大使致辞。中国驻比利时大使馆供图。
曹忠明大使致辞。中国驻比利时大使馆供图。

人民网布鲁塞尔7月2日电 （记者张朋辉）7月2日，中国驻比利时使馆以线上线下结合的方式举行庆祝中国共产党成立100周年招待会。比利时联邦国务大臣、前议长弗拉奥、比中经贸委主席德威特、弗中商会主席范德普特，部分国家驻比使节、旅比华侨华人、中资机构、留学生代表等100余人出席。

曹忠明大使在招待会上发表讲话。他表示，一百年前中国共产党诞生，中国历史从此掀开了崭新的篇章。中国共产党的百年是筚路蓝缕、艰苦创业、历尽艰辛的百年，是为中国人民谋幸福的百年，是为全人类进步事业而奋斗的百年。

曹忠明表示，中国尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，尊重文化的差异性，致力于消除疑虑和隔阂，把世界多样性转化为发展活力和动力。相信在中国共产党的领导下，新时代的中国将为包括比利时在内的世界各国带来越来越多的机遇，衷心希望越来越多的各国朋友关注和参与中国发展，从中国发展中获益。

比利时联邦国务大臣、前议长弗拉奥表示，值此中国共产党成立100周年之际，祝愿所有的中国朋友节日快乐。100周年是总结过往历程、展望未来的时机，在更加多变的未来世界中，中国将肩负起越来越重要的角色。100周年也是和而不同、加强对话的时机，比中双方将基于相互尊重原则建设一个和平、造福于人民的美好世界。

招待会现场播放了庆祝中国共产党成立100周年大会短片、建党百年图片展以及使馆妇女小组制作的献礼视频。当地友好人士对中国共产党百年华诞表示热烈祝贺，高度评价中国共产党带领中国人民取得的历史性成就，期盼在中国共产党的领导下，中国为建设和平、安定、繁荣的世界作出更多的贡献。华侨华人、中资机构和留学生代表纷纷为祖（籍）国的巨大发展和中国共产党的巨大成就感到骄傲和自豪，深感中国这些年的飞速发展，得益于中国共产党的伟大领导，得益于中国人民的勤劳和智慧，相信在中国共产党的领导下，中国一定能取得更加辉煌的成就，实现中华民族伟大复兴，造福世界各国人民。

【1】【2】
(责编：张信凤、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部