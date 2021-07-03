人民网布鲁塞尔7月2日电 （记者张朋辉）7月2日，中国驻比利时使馆以线上线下结合的方式举行庆祝中国共产党成立100周年招待会。比利时联邦国务大臣、前议长弗拉奥、比中经贸委主席德威特、弗中商会主席范德普特，部分国家驻比使节、旅比华侨华人、中资机构、留学生代表等100余人出席。

曹忠明大使在招待会上发表讲话。他表示，一百年前中国共产党诞生，中国历史从此掀开了崭新的篇章。中国共产党的百年是筚路蓝缕、艰苦创业、历尽艰辛的百年，是为中国人民谋幸福的百年，是为全人类进步事业而奋斗的百年。

曹忠明表示，中国尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，尊重文化的差异性，致力于消除疑虑和隔阂，把世界多样性转化为发展活力和动力。相信在中国共产党的领导下，新时代的中国将为包括比利时在内的世界各国带来越来越多的机遇，衷心希望越来越多的各国朋友关注和参与中国发展，从中国发展中获益。

比利时联邦国务大臣、前议长弗拉奥表示，值此中国共产党成立100周年之际，祝愿所有的中国朋友节日快乐。100周年是总结过往历程、展望未来的时机，在更加多变的未来世界中，中国将肩负起越来越重要的角色。100周年也是和而不同、加强对话的时机，比中双方将基于相互尊重原则建设一个和平、造福于人民的美好世界。

招待会现场播放了庆祝中国共产党成立100周年大会短片、建党百年图片展以及使馆妇女小组制作的献礼视频。当地友好人士对中国共产党百年华诞表示热烈祝贺，高度评价中国共产党带领中国人民取得的历史性成就，期盼在中国共产党的领导下，中国为建设和平、安定、繁荣的世界作出更多的贡献。华侨华人、中资机构和留学生代表纷纷为祖（籍）国的巨大发展和中国共产党的巨大成就感到骄傲和自豪，深感中国这些年的飞速发展，得益于中国共产党的伟大领导，得益于中国人民的勤劳和智慧，相信在中国共产党的领导下，中国一定能取得更加辉煌的成就，实现中华民族伟大复兴，造福世界各国人民。

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