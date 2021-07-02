人民网布鲁塞尔7月2日电 （记者郑彬）日前，欧盟对外行动署再次就涉疆问题发表不当言论。对此，中国驻欧盟使团发言人给予严厉驳斥。发言人表示，欧方有关言论罔顾事实、颠倒黑白，中方对此表示强烈不满和坚决反对。欧方在相关文件中罗列了近年来自己在涉疆问题上的所作所为，是其借所谓涉疆问题干涉中国内政的赤裸裸证据，充分暴露了欧方在人权问题上的伪善面目。

几十年来，在中国共产党领导下，新疆经济社会发展、人权和民生改善取得前所未有的历史性成就。新疆的人权状况好不好，新疆人民生活幸不幸福，新疆的2500多万人民最有发言权，轮不到欧盟说三道四。

发言人重申，新疆的大门是敞开的，过去几年，100多个国家的1200余名外交官、记者、宗教人士等访问了新疆。中方早已向联合国人权高专发访疆邀请，双方一直保持沟通。中方也多次邀请欧盟及成员国驻华使节访疆，没有成行的原因在欧方设置先决条件，这是任何一个主权国家无法接受的。

发言人最后表示，我们再次提醒欧方，平等和相互尊重是对话的基础，我们绝不接受“教师爷”般的说教，坚决拒绝基于谎言的抹黑，坚决反对对中国司法主权的干涉。任何干涉中国内政的行为必将遭到坚决有力回击。

虚假信息抹杀不了新疆的发展成就，宵小伎俩破坏不了中国前进的步伐。蚍蜉撼不了树，螳臂挡不了车，我们走在大路上。任何人阻止不了我们意气风发、昂首阔步向第二个百年奋斗目标迈进。

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