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南中经贸协会会刊《南中经贸》创刊

2021年07月02日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡7月1日电 （记者王磊）在中国驻南非大使馆经商处的指导下，南非中国经贸协会会刊《南中经贸》于7月1日创刊。经商处赵中屹公参为会刊创刊致辞，协会会长、国家电网公司驻非洲办事处主任汪文安致创刊词。

赵中屹就会刊创刊向协会及广大会员企业表示祝贺。他说，近年来中南全面战略伙伴关系不断深化，双边经贸互利合作取得令人瞩目的成就。南非中国经贸协会自2011年成立以来，致力于推动双边务实合作与交流，指导驻南中资企业机构履行社会责任，为推动中南双边关系发展作出积极贡献。南中经贸协会会刊是协会服务会员企业的创新举措，对提升协会服务水平、增进会员沟通交流、展示中国企业形象具有积极的促进作用。

汪文安介绍了会刊的主要内容，包括深入分析南非经济贸易、政治社会资讯，及时报道会员动态及行业动态，开展人物访谈，评选行业之星，为会员单位提供安全、法律、生活等多方位服务，同时分析南非和非洲其它国家政策对在南中资企业的影响，以及中资企业面临的机遇和挑战。汪文安说，会刊是会员单位沟通的平台，是会员单位合作的平台，更是南中经贸促进的平台。衷心期待会刊能为促进中南和中非经贸合作再上新台阶添砖加瓦。

据悉，《南中经贸》会刊内容包括协会动态、经贸参考、行业之星、人物访谈、安全园地、法律讲堂和南非生活等多个方面，为会员企业提供了专业翔实的信息服务和展示自我、互学互鉴的平台。受疫情影响，第一期将采取线上发布的形式，会员单位在手机、电脑上都可以完成阅读，方便、安全又绿色环保。

南非中国经贸协会目前已吸纳会员单位177家，涵盖电力能源、矿产资源、金融服务、装备制造、通信服务、交通设备、工程建设、物流贸易等多个行业。

(责编：高歌、常红)

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