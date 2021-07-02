俄罗斯总统普京6月30日说，英国驱逐舰日前在黑海海域侵犯俄罗斯边界是蓄意挑衅之举，且美国也参与其中并观察俄方应对，而即使俄方击沉英舰，也不会引发大规模战争，因为挑衅者知道他们不可能在这场战争中取胜。

普京当日在电视直播节目“与普京直接连线”中回答俄罗斯民众关心的各种问题，持续3个多小时。他说，英舰越界事件“显然是一次挑衅”，不仅英方，美方也参与其中，美国一架侦察机事发当天早些时候从希腊起飞，目的是观察俄方如何应对英舰的行为。

普京说，这一事件中，对方“首先追求的是达成军事目标，也就是动用侦察机观察我方部队如何阻止这类挑衅，想要观察（俄方）采取哪些行动及其位置”，而俄方识破对方目的，因此在回应时仅留下俄方所认为必要的信息。

俄罗斯国防部6月23日说，英国海军“保卫者”号驱逐舰当天中午在黑海西北区域活动时越过俄罗斯边界，俄黑海舰队与俄联邦安全局为制止其侵犯边界行为，被迫开火警告将其驱离。英国国防部同一天发表声明，否认英国军舰在黑海遭俄方开火驱逐，称该舰当时“正遵循国际法无害通过乌克兰领海”。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫6月24日说，英国驱逐舰在黑海海域侵犯俄边界的行为是蓄意挑衅和有准备的，英方此举违反国际法，不可接受。

普京在连线节目中说，即使俄方当时击沉英方军舰，也“难以想象”会引发大规模战争，“因为那些发起（挑衅）的人知道，他们不可能在这样一场战争中成为胜利者”。

普京说，英舰越界事件发生在他与美国总统拜登在瑞士日内瓦会晤后不久，背后有“政治因素”。“在日内瓦的会议刚结束，为什么需要这场挑衅？它（挑衅）的目的是什么？”

“世界正在经历一场剧变，”普京说，“我们的美方伙伴认识到这一点，这也是举行日内瓦会晤的原因。然而，另一方面，他们试图保持统治地位，因而出现了各种威胁性和破坏性举动，如军演、挑衅和制裁。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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