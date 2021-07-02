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受疫情影响 日本平均地价6年来首次下跌

2021年07月02日08:44 | 来源：新华网
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日本政府7月1日发布的数据显示，受新冠疫情影响，各地城镇主要道路沿线的土地价格（路线价）平均比前一年下降0.5%，为6年来首次下跌。

作为基准地价，路线价由日本国税厅发布公示，以每年1月1日为评估时点。相比去年同期，日本47个都道府县中有39个地价下跌，东京都、大阪府、爱知县等13地由升转跌。

静冈县的路线价跌幅最大，达1.6%，岐阜县和爱媛县均下跌1.4%。

去年有21个都道府县路线价上涨，今年只有7个。福冈县涨幅最大，达1.8%。冲绳县上涨1.6%，但远不及去年10.5%的涨幅。

都道府县地方政府所在城市中，今年有22座城市的路线价下跌，去年只有1座。下跌比较明显的是以往吸引海外游客的热门旅游景点和主城区。奈良县首府奈良市大宫街地价下跌12.5%，兵库县首府神户市的三宫中心街、大阪府首府大阪市的御堂筋大街，跌幅分别达9.7%和8.5%。

各都道府县首府中今年只有8座城市的路线价上涨，而去年有30座。

东京银座商业区“鸠居堂”前的银座中央大道连续36年居全国路线价首位，每平方米高达4272万日元（约合248.5万元人民币），但同比下跌7.0%，是连续7年上涨后首次下跌。

日本国土交通省今年3月23日发布住宅、商业和工业用地的基准地价，因受疫情影响同样比一年前下降0.5%，也是6年来首次下跌。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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