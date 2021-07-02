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券商罗宾侠同意支付近7000万美元和解费

2021年07月02日08:42 | 来源：新华网
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美国券商罗宾侠公司同意支付近7000万美元和解费，以了结来自监管部门的指控。但对于误导客户、允许不符合要求的投资者从事高风险交易等指控，罗宾侠既不承认，也不否认。

美国金融监管局6月30日宣布上述和解消息。金融监管局虽然接受券商行业资助，但受到美国证券交易委员会监管。

罗宾侠同意支付5700万美元罚金，同时拿出1260万美元赔偿受害投资者，以达成和解。

这是金融监管局迄今开出的最大罚单。

金融监管局当天说，将发起一项活动，培训使用诸如罗宾侠等手机客户端交易多种高风险资产的新投资者。

金融监管局2007年7月由美国证券商协会与纽约证券交易所会员监管、执行和仲裁部门合并组成，是美国最大的非政府证券业自律监管机构，使命是确保证券业公平诚实运行。

美国证券交易委员会先前对罗宾侠处以6500万美元的罚款。去年12月，罗宾侠同意支付这笔罚款。

罗宾侠今年2月披露的文件显示，这家公司仍面临证券交易委员会和纽约州监管机构有关期权交易的审查。

罗宾侠公司现有3100万客户，获称“散户大本营”，靠零佣金和时尚手机客户端吸引大批客户，3月底提交首次公开募股（IPO）申请。

今年初“抱团”对抗华尔街机构做空“游戏驿站”股票的散户投资者中，许多是罗宾侠客户。“逼空”大战使华尔街机构节节败退之际，罗宾侠一度限制散户对“游戏驿站”等股票的交易。

罗宾侠首席执行官弗拉德·特内夫今年早些时候因“游戏驿站”风波遭国会传唤。

新冠疫情期间，大批散户在罗宾侠开通股票账户。随着客户数量激增，罗宾侠受到投资者追捧。去年7月，罗宾侠获得3.2亿美元融资，公司估值增至86亿美元；去年8月又获得2亿美元投资，估值猛增至112亿美元。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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