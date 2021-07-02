新华社布鲁塞尔7月1日电（记者任珂 李骥志）欧盟数字新冠通行证1日正式投入使用，以推动在欧盟境内恢复人口流动和经济复苏。

欧盟数字新冠通行证分为3种：接种欧盟认可的新冠疫苗的证书、核酸检测阴性证书、感染新冠病毒后康复的证书。证书以手机二维码的形式发放，也可下载打印在纸上。

该通行证由欧盟成员国政府发放，并得到参加该系统国家的承认。除非必要，各国原则上不能对持有者采取额外的旅行限制。欧洲药品管理局迄今已批准辉瑞、莫德纳、阿斯利康、强生等4款新冠疫苗。

欧盟委员会主席冯德莱恩1日表示，这一措施将保护民众健康置于首位，它象征着欧洲的开放和安全。

一名在布鲁塞尔机场餐厅工作的男子当天早晨向新华社记者展示了新冠通行证手机应用程序：简洁的界面上有接种、测试、康复三个选项，点击每个选项都会显示相应的个人信息。

随着欧盟各成员国新冠疫苗接种工作大规模开展，新冠疫情逐步得到控制，新增确诊病例数大幅减少，欧盟多地开始放宽社交限制措施。同时，有病毒学家警告说，新冠变异病毒正在加速传播，疫情有再次严峻的可能。

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