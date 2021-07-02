新华社开罗7月1日电（记者王尚）亚丁消息：红十字国际委员会1日表示，愿在也门政府和胡塞武装之间进行调停，推进双方交换被俘人员的进程。

红十字国际委员会主席彼得·莫雷尔当天在也门南部港口城市亚丁举行的新闻发布会上表示，红十字国际委员会在也门的分支机构一如既往地努力帮助在也门内战中遭受苦难的民众，红十字国际委员会愿继续为冲突双方未来释放被俘人员提供便利。

莫雷尔于6月30日抵达也门临时首都亚丁，并与也门总理赛义德就也门面临的紧急人道主义危机进行了会谈。据悉，莫雷尔还将访问胡塞武装控制的也门首都萨那，并与胡塞武装领导人就人道主义问题举行会谈。

2014年9月，也门胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、交换被俘人员等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现名义上的统一。

近几个月来，也门政府军和胡塞武装在该国北部马里卜省多次发生激烈交火，造成包括双方战斗人员和平民在内的上千人死亡。

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