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尼泊尔恢复为在尼外国公民办理常规签证

2021年07月02日08:20 | 来源：新华社
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新华社加德满都7月1日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔移民局1日宣布，自2日起恢复为在尼外国公民办理因新冠疫情而停办的常规签证。

根据尼泊尔移民局发布的公告，凡持有效期至4月28日的尼泊尔签证且准备在7月8日前离境的在尼外国公民，可在从加德满都特里布万国际机场出境时补办签证手续且无须缴纳任何费用；凡持有效期至4月28日的尼泊尔签证且在7月8日前申请续签者，在办理签证时免缴滞纳金和罚款；所有7月8日之后申请签证者，须支付办理常规签证所需全部相关费用；外国游客可申请将其旅游签证的有效期从之前的150天延长到210天。

尼泊尔移民局局长巴特拉伊在接受新华社记者采访时说，随着恢复常规签证办理，预计将有大约1100名在尼外国护照持有人从中受益。目前仍不开放对外国游客的落地签。包括外交官在内的特定外国人群如需来尼泊尔，可凭相关政府部门的推荐信获得尼泊尔签证。

今年4月初，尼泊尔暴发新一波新冠疫情。尼泊尔移民局自5月20日起暂停所有常规签证服务，许多在尼外国公民受此影响无法办理签证延期等相关手续。

尼泊尔首都加德满都所在的加德满都谷地等地虽一再延长抗击疫情的封禁措施，但最近两周已开始放松相关管制措施，尼泊尔当局已允许国际和国内航班自7月1日起有限度恢复运营。

根据尼泊尔卫生和人口部1日发布的疫情数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例1857例，累计确诊640662例；新增死亡病例33例，累计死亡9145例。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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