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日本累计新冠确诊病例超80万例

2021年07月02日08:18 | 来源：新华社
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新华社东京7月1日电（记者华义）据日本广播协会电视台统计，截至7月1日20时（北京时间19时），日本新增新冠确诊病例1754例，累计确诊801553例；新增死亡24例，累计死亡14808例。

近日，东京都疫情出现反弹趋势，6月30日单日新增确诊病例在时隔约1个月后再次超过700例，7月1日新增确诊病例673例。

据日本厚生劳动省统计，截至6月30日，日本共接种新冠疫苗约4490万剂。截至6月18日，日本共报告356例接种疫苗后死亡的案例，但是尚未有跟接种疫苗存在直接关联的死亡报告。

6月21日起东京都、大阪府等地解除紧急状态，目前日本只有冲绳县继续实施紧急状态到7月11日。

日本首相菅义伟7月1日表示，如果东京奥运会期间疫情再次恶化并不得不宣布紧急状态，将不排除空场举办的可能。不过他强调相关决定将由日本政府和东京奥组委等5方会谈决定。

东京奥组委近日宣布，东京奥运会每场比赛将最多允许1万名本土观众入场观赛，并且入场观众人数不超过场馆容纳人数的50%，但获得低价观赛机会入场的学生等不包含在内。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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