新华社里斯本6月30日电（记者温新年 赵丹亮）中国驻葡萄牙大使赵本堂6月30日表示，中葡经贸合作存在巨大机遇和发展空间，希望两国企业挖掘潜力，推动中葡经贸合作迈上新台阶。

赵本堂当天受邀参加葡中工商会举办的视频讲座，并作了题为“抓住机遇，挖掘潜力，大力推进中葡经贸合作”的专题演讲。

赵本堂说，在两国政府和企业的共同努力下，中葡双边贸易和投资取得了重大成果，即使在新冠肺炎疫情的影响下，双边贸易额仍逆势增长，中国继续保持葡萄牙在亚洲最大贸易伙伴地位，对葡投资不断扩大，第三方市场合作成为中葡全面战略伙伴关系的突出亮点。

他说，中国“十四五”规划和葡萄牙经济复苏计划都强调科技创新、数字转型和绿色发展等目标，为两国深化经贸合作、开拓发展新机遇提供了有利条件。双方在绿色经济、数字转型、新能源等新兴产业领域有巨大的合作空间，在通信、电子商务、电动汽车等领域有广阔的合作前景。

赵本堂表示，目前中欧关系出现了暂时的困难，给中葡扩大经贸合作带来了挑战。希望葡萄牙工商界人士坚定信心并共同努力，推动中欧关系重回对话合作的正确轨道，同时继续挖掘两国贸易、投资和第三方市场合作潜力，将两国在“一带一路”框架内的各领域务实合作推向更高水平。

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