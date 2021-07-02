据新华社北京7月1日电 综合新华社驻外记者报道：庆祝中国共产党成立100周年大会7月1日在北京隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，宣告经过全党全国各族人民持续奋斗，中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

多国人士表示，全面建成小康社会，彰显了中国共产党卓越的领导能力和人民至上的执政理念，为全球特别是发展中国家减贫事业增强了信心，各国应学习和借鉴中国宝贵的发展经验。他们相信，在中国共产党的领导下，中国一定会实现全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标。

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫说，过去几十年间，中国发生了翻天覆地的变化，取得令人瞩目的发展成就，这些都离不开中国共产党的领导。习近平总书记宣告中国已全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，我衷心为中国人民感到高兴。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国全面建成小康社会为全球减贫事业增添了信心，为各国推动包容发展提供了宝贵启示和借鉴。

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里认为，习近平总书记宣告中国实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标令人振奋。现在，中国共产党正坚定地领导中国朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进，相信这一目标一定能够实现。

越南社会科学院世界经济与政治研究所原所长、知名经济学家武大略指出，中国共产党一直为人民谋幸福，这是中共获得广大人民群众支持的原因。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，这为中国向第二个百年奋斗目标进军注入了更多动力。

老挝人民革命党中央机关报《人民报》总编辑万赛表示，中共十八大以来，现行标准下近1亿中国农村贫困人口全部脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题。这表明，没有什么困难能难住不断为人民美好生活奋斗的中国共产党。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任好麦特说，中国共产党带领中国走过的不平凡历程值得全球学者深入研究，尤其值得很多发展中国家学习。

阿根廷国立罗萨里奥大学国际问题专家卡拉·奥利瓦表示，中国共产党建党百年取得了无与伦比的成就，带领人民打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，这是全党团结奋斗、持之以恒的结果。

（参与记者：吴丹妮、倪瑞捷、陈威华、赵焱、章建华、高文成、李浩、蒋超、毛鹏飞、黄硕、蒋声雄、蔡国栋）

《 人民日报 》（ 2021年07月02日 03 版）

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