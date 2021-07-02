人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

赞叹中共伟大成就 祝福中国美好未来

——多国人士高度评价习近平总书记宣告中国全面建成小康社会

2021年07月02日07:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

据新华社北京7月1日电  综合新华社驻外记者报道：庆祝中国共产党成立100周年大会7月1日在北京隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，宣告经过全党全国各族人民持续奋斗，中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

多国人士表示，全面建成小康社会，彰显了中国共产党卓越的领导能力和人民至上的执政理念，为全球特别是发展中国家减贫事业增强了信心，各国应学习和借鉴中国宝贵的发展经验。他们相信，在中国共产党的领导下，中国一定会实现全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标。

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫说，过去几十年间，中国发生了翻天覆地的变化，取得令人瞩目的发展成就，这些都离不开中国共产党的领导。习近平总书记宣告中国已全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，我衷心为中国人民感到高兴。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国全面建成小康社会为全球减贫事业增添了信心，为各国推动包容发展提供了宝贵启示和借鉴。

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里认为，习近平总书记宣告中国实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标令人振奋。现在，中国共产党正坚定地领导中国朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进，相信这一目标一定能够实现。

越南社会科学院世界经济与政治研究所原所长、知名经济学家武大略指出，中国共产党一直为人民谋幸福，这是中共获得广大人民群众支持的原因。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，这为中国向第二个百年奋斗目标进军注入了更多动力。

老挝人民革命党中央机关报《人民报》总编辑万赛表示，中共十八大以来，现行标准下近1亿中国农村贫困人口全部脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题。这表明，没有什么困难能难住不断为人民美好生活奋斗的中国共产党。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任好麦特说，中国共产党带领中国走过的不平凡历程值得全球学者深入研究，尤其值得很多发展中国家学习。

阿根廷国立罗萨里奥大学国际问题专家卡拉·奥利瓦表示，中国共产党建党百年取得了无与伦比的成就，带领人民打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，这是全党团结奋斗、持之以恒的结果。

（参与记者：吴丹妮、倪瑞捷、陈威华、赵焱、章建华、高文成、李浩、蒋超、毛鹏飞、黄硕、蒋声雄、蔡国栋）

《 人民日报 》（ 2021年07月02日 03 版）

(责编：杨光宇、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部