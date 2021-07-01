新华社北京7月1日电 在中国共产党成立100周年之际，多国政党政要纷纷致电致函习近平总书记，热烈祝贺中国共产党百年华诞，盛赞中国共产党建党百年特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下取得的伟大成就，祝愿中国共产党再创新的百年辉煌。

朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国务委员长金正恩表示，值此中国共产党成立100周年之际，我谨代表朝鲜劳动党全体党员、朝鲜人民并以我个人名义，向尊敬的习近平总书记同志，以及中国共产党全体党员和兄弟的中国人民致以热烈祝贺和同志般的亲切问候。中共十八大以来，习近平总书记同志领导中国党和人民，在全面建成小康社会、彻底消除贫困的斗争中取得决定性胜利，成功抗击全球公共卫生危机，极大提升了中国的综合国力和国际威望。中国共产党成立100年来，实现了过去数千年来史无前例的变革和奇迹，充分证明只有中国共产党的领导和中国特色社会主义道路，才是实现中华民族伟大复兴的最正确选择和保证。朝鲜党和人民坚定不移地支持中国共产党推进社会主义建设、捍卫国家主权和领土完整、维护世界和平的伟大事业。相信无论发生何种情况，都无法阻挡中国人民紧密团结在习近平总书记同志周围，沿着新的胜利道路全力前进，在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中不断取得新的卓越成就。朝鲜劳动党愿同中国共产党一道，毫不动摇地把双方共同的社会主义建设伟业奋力推向前进，使之永葆生机和活力。衷心祝愿习近平总书记同志身体健康，在责任重大的工作中取得更大成就！衷心祝愿在中国共产党领导下，中华人民共和国繁荣昌盛，中国人民生活幸福！

越南共产党中央总书记阮富仲表示，值此中国共产党迎来百年华诞之际，我谨向您并通过您向兄弟的中国共产党和中国人民致以最诚挚和最热烈的祝贺。1921年7月1日，中国共产党诞生，这一重大历史事件开启了中国人民革命事业的新篇章。在过去的一个世纪里，中国共产党领导中国人民从胜利走向胜利，建立了中华人民共和国，开启改革开放事业，推动中国特色社会主义进入新时代。特别是中共十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，兄弟的中国人民实现第一个百年奋斗目标，正朝着第二个百年奋斗目标稳步迈进。当前，在国际和地区形势深刻演变背景下，越南革新和融入国际事业与中国改革开放事业都进入关键阶段。巩固和推动越中友好与全面战略合作伙伴关系持续健康、稳定、日益向好发展，既是历史责任，也是客观要求，符合两国人民的根本和长远利益，有利于地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣。我愿同您一道，继续关心指导双方各层级、各部门、各地方贯彻落实双方高层达成的协议和共识，推动越中传统睦邻友好与全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。祝中国共产党不断发展壮大，带领中国人民在中国特色社会主义建设中取得成功！祝越中两党两国关系健康稳定发展、不断走深走实、取得更多成果！

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦表示，值此中国共产党成立100周年之际，我谨代表老挝人民革命党、老挝政府和老挝各族人民，并以我个人名义，向您并通过您向中国党、政府和兄弟的中国人民致以最热烈的祝贺。100年来，中国共产党不断发展壮大，始终坚持共产主义理想信念，始终代表中国人民根本利益，始终牢记初心和使命，团结带领中国人民克服各种艰难险阻，历经革命和战火洗礼，创造了辉煌的历史伟业。特别是中共十八大以来，在以总书记同志为核心的中共中央坚强领导下，中国全面建成小康社会取得伟大历史性成就，成功开启全面建设社会主义现代化国家新征程，为实现第二个百年奋斗目标奠定了坚实基础。总书记同志提出的“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，符合时代发展潮流，顺应各国共同愿望，获得了广泛赞誉和认同，正逐步付诸伟大实践。兄弟的中国人民取得的巨大成就，有力证明了以总书记同志为核心的中共中央领导的英明和正确，充分彰显了中国人民在中国共产党领导下的蓬勃生机和英雄气概，全面展现了中国特色社会主义制度的磅礴伟力和光明前景。我们谨对中国共产党团结带领中国人民取得的伟大而全面的成就予以最高度评价和最热烈祝贺，这是我们沿着社会主义道路推进党和国家建设事业的宝贵经验和巨大鼓舞。

古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔表示，值此中国共产党百年华诞之际，我谨代表古巴人民、古共中央并以我个人的名义，向您致以最热烈的兄弟般的祝贺。中国和中国共产党证明，在维护国家主权与独立、坚持理想与信念的前提下实现可持续发展是可能的。您领导中国共产党取得的伟大成就是几代中国共产党人光荣事业的延续，代表了社会主义与本国特色和时代特征相结合的重大飞跃。在您的领导下，中国共产党坚定不移加强党的自身建设，坚持不懈打击腐败、消除贫困，实现第一个百年奋斗目标，向着实现第二个百年奋斗目标奋勇前进，实行基于推动构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、维护多边主义和国际法准则的外交政策。我们感受到了中国人民对追赶时代潮流、建设社会主义的坚定信心。贵党波澜壮阔的发展历程充分证明，中国共产党坚韧不拔的能力与品格使其不仅能够克服每一个困难与挑战，还能够提出并实现重大目标。我们坚信，在以您为核心的中国共产党的领导下，中国人民将继续朝着建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化国家前进。古巴新一代领导人将矢志不渝继承60多年来不断推动古中友好的政治意愿和人民意愿。

此外，发来贺电或贺函的还有柬埔寨人民党主席洪森，阿富汗总统加尼，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，塞内加尔争取共和联盟主席、总统萨勒，卢旺达爱国阵线主席、总统卡加梅，南苏丹苏丹人民解放运动主席、总统基尔，几内亚人民联盟－彩虹联盟创始主席、总统孔戴，阿尔及利亚总统特本，委内瑞拉统一社会主义党主席、总统马杜罗，叙利亚总统巴沙尔，苏丹主权委员会主席布尔汉，萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺，新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙，孟加拉国人民联盟主席、政府总理哈西娜，安提瓜和巴布达工党领袖、政府总理布朗，格鲁吉亚政府总理加里巴什维利，墨西哥参议长拉米雷斯，黎巴嫩力量党主席贾加，韩国共同民主党党首宋永吉，葡萄牙社民党主席里奥，意大利重建共产党全国书记阿切尔博，智利争取民主党主席穆尼奥斯，加拿大自由党前领袖、前政府总理克雷蒂安，塞尔维亚前总统塔迪奇等。

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