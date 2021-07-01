人民网北京7月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，世界银行驻华代表处近日发布报告指出，中国消费者和企业信心增强，劳动力市场向好，预期今年中国经济增长将达8.5%。外交部对此有何评论？

汪文斌：世行报告再次体现了国际社会对中国经济发展的信心。

今年中国经济继续呈现稳定恢复态势，稳中加固、稳中向好，对外开放步伐不断加快。前5个月中国国内生产总值连续稳步增长，全国实际使用外资金额达4810亿元人民币，同比增长35.4%。全国对外非金融类直接投资432.9亿美元，同比增长2.6%。进出口总额达到14.76万亿元人民币，规模创历史新高，有力推动了世界经济复苏和增长。

中国正立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，这将为各国合作伙伴提供更多市场机遇、投资机遇和增长机遇。中方将秉持开放、合作、团结、共赢的理念，坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。我们欢迎各方积极融入中国市场，分享中国发展机遇，实现大家共同发展，造福各国人民。

巴通社记者：伊姆兰·汗总理向习近平主席致贺函，祝贺中国共产党成立100周年。他强调了中国共产党在中国解放和崛起过程中发挥的作用和作出的牺牲，对中国共产党在推动中巴全天候伙伴关系方面作出的努力表示赞赏。中方对此有何评论？

汪文斌：中方已收到伊姆兰·汗总理的贺函，对此表示感谢和赞赏。发展中巴友好关系是中国共产党的坚定主张，也是中国政府的一贯立场。

在两国领导人悉心培育和两国人民的坚定支持下，中国和巴基斯坦成为全天候战略合作伙伴。今年是中国共产党成立100周年，也是中巴建交70周年。70年来，不论国际风云如何变幻，中巴两国始终相互尊重、相互信任、相互支持，建立了全天候的友谊，开展了全方位的合作。中巴友谊始终坚如磐石，历久弥新，成为双方最宝贵的战略资产。

在未来发展的新征程上，中国将继续高举和平、发展、合作、共赢旗帜，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，推动共建“一带一路”高质量发展，以中国的新发展为世界提供新机遇。在此过程中，中方将始终把巴基斯坦放在周边外交的优先方向，以两国建交70周年为契机，同巴方办好系列庆祝活动，推动中巴关系迈上新台阶，更好造福两国人民。

彭博社记者：《金融时报》称，美日在联合军演中开展“兵棋推演”，为在台湾问题上可能与中国发生的冲突做准备。该计划始于特朗普执政的最后一年。外交部对此有何评论？

我们注意到有关报道。台湾是中国领土不可分割的一部分。任何外来压力都不能动摇中国政府和人民维护国家主权和领土完整的坚定决心和意志。希望有关方面停止渲染中国威胁论，多做有利于地区和平与稳定的事。

总台央广记者：当前，全球新冠肺炎疫情防控形势仍然复杂严峻，你能否介绍中国在海外推进“春苗行动”、为海外中国公民接种疫苗的最新进展？

新冠肺炎疫情发生以来，中国共产党和中国政府始终牵挂着每位海外中国公民的生命安全和身体健康。王毅国务委员兼外长在两会记者会上宣布推出“春苗行动”以来，外交部和各驻外使领馆已经协助超过170万名海外中国公民在160多个国家接种中外新冠疫苗，切实把党和政府的关心关爱送到广大海外同胞身边。

下一步，我们将继续践行全心全意为人民服务的宗旨，继续与有关国家加强沟通合作，在遵守驻在国法律法规、尊重公民个人意愿的前提下，不断扩大“春苗行动”覆盖范围，让“春苗行动”结出更多丰硕成果，努力帮助海外中国公民实现应接早接、愿接尽接，为维护海外中国公民的健康安全筑起一道坚实的“防火墙”。

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汪文斌:今天是中国共产党成立100周年的日子。我们祝愿伟大、光荣、正确的中国共产党生日快乐！

(责编：刘叶婷、刘慧)