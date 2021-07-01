新华社布鲁塞尔6月30日电（记者任珂）欧盟委员会6月30日举行线上仪式，启动欧洲防务基金，旨在提升欧盟国防工业的竞争力和创新能力。

根据该基金安排，欧盟将在2021年划拨总计12亿欧元，用于支持成员国防务合作研发项目，包括资助新一代战斗机、坦克和舰艇等武器研发项目，以及人工智能、半导体、太空、网络或医疗解决方案等关键国防技术。其中约7亿欧元将用于构建大规模复杂的防御平台和系统。

据报道，欧洲防务基金将在2021年至2027年间为工业实体的跨境合作提供资助，可用资金总额近80亿欧元。每年预算的一部分将专门用于中小企业跨境参与的项目。

欧盟内部市场委员布雷顿在仪式上表示，随着欧盟有史以来第一个专门的防务基金启动，欧盟国家在国防方面的合作将成为未来的常态。公共部门的共同支出将得到更好的实施，所有成员国的公司都将受益，从而形成更加一体化的欧洲国防工业价值链。

长期以来，欧盟国家在防务问题上一直依赖由美国主导的北约，但近年来欧盟加快了防务一体化机制建设与道路摸索，以期推动在防务安全上实现战略自主。

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