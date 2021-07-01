新华社平壤7月1日电（记者江亚平 洪可润）在中国共产党成立100周年之际，朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》7月1日头版刊发评论文章，热烈祝贺中国共产党成立100周年，并表示，相信在中国共产党领导下，中国特色社会主义事业一定能取得更大成就。

评论表示，100年前中国共产党的成立是中国历史上开天辟地的大事。中国共产党组织和领导了同帝国主义和国内反动派的浴血奋战，在广阔的大地上建立了社会主义新中国。中国革命的伟大实践清楚地证实，共产党的领导是使中国人民走在胜利道路上风雨无阻的根本因素。

评论说，党的十八大以来，中国人民在党的领导下，在战胜内外挑战的同时，朝着建设社会主义现代化强国的更高目标奋勇前进。朝鲜党和人民对于中国党和人民克服种种挑战，在社会主义建设上取得的成就，像自己的事一样感到高兴。

评论表示，朝中友谊是在长期艰苦卓绝的革命斗争中用鲜血凝结成的。今天，在两国领导人的特别关心下，朝中友谊迎来崭新的全盛期。朝鲜党和人民在保卫和发扬社会主义的道路上，永远与中国共产党和中国人民同在。

评论最后表示，朝鲜人民衷心希望中国共产党和中国人民在建设社会主义现代化强国方面取得辉煌胜利，实现中华民族伟大复兴的梦想。

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