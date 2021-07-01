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太空技术将作为美国拉斯维加斯消费电子展新门类首次出现

2021年07月01日14:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网旧金山6月30日电 （邓圩）近日，美国消费者技术协会在阿灵顿宣布，2022年美国拉斯维加斯消费电子展将引入两个新类别——太空技术和食品技术。参展商及行业领先者将在美国拉斯维加斯消费电子展展示行业创新，以及行业不断发展和进步对全球的影响。

美国拉斯维加斯消费电子展、美国消费者技术协会执行副总裁凯伦·查普卡解释说，美国拉斯维加斯消费电子展总是在展示来自传统和新兴领域的创新，而技术正在将航天和食品行业推向新的高度，所以它们将首次作为新门类出现在美国拉斯维加斯消费电子展。

美国消费者技术协会介绍，技术进步正在推动太空探索和太空生活条件的发展。技术进步正在创造新的通信服务，并为生物学、人类健康等领域的新应用创造机会。

美国消费者技术协会也在前日宣布，在2021年受疫情影响举办全数字化展览之后，美国拉斯维加斯消费电子展将于2022年1月5日至8日返回拉斯维加斯，这个展览在拉斯维加斯已经举行了40年。

据介绍，已有约1000家公司承诺到拉斯维加斯参展，目前正在签约。

(责编：高歌、常红)

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