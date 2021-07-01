新华社华盛顿6月30日电（记者徐剑梅 邓仙来）民主党掌控的美国国会众议院6月30日决定成立一个特别委员会，调查1月6日国会山骚乱事件。

这项决定以222票赞成、190票反对在众议院获得通过。众议员基本按照党派立场投票，仅2名共和党众议员加入民主党阵营投了赞成票。

特别委员会将由民主党人领导，由众议长佩洛西任命委员会主席和大部分委员会成员，任务是调查国会山骚乱事件的“事实、情况和原因”。部分共和党众议员批评委员会组成过于党派化。多位分析人士认为，两党目前在为明年中期选举做准备，委员会调查有可能持续到明年，预计将引发新的党派之争。

今年1月6日，部分支持时任总统特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。骚乱事件造成包括一名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。

国会参议院6月8日就国会山骚乱事件发布调查报告，认为多个联邦机构严重误判且未充分分享所截获的相关情报，是导致骚乱事件发生的重要原因。

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