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“百年征程——中巴智库线上对话会”举办

2021年07月01日10:05 | 来源：人民网-国际频道
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“百年征程——中巴智库线上对话会”举办。中国驻累西腓总领事馆供图

人民网里约热内卢6月30日电 （记者吴杰）6月29日，中国驻巴西累西腓总领事馆携手巴西多家机构联合举办“百年征程——中巴智库线上对话会”，与会中国和巴西嘉宾同贺中国共产党百年华诞，分享中国经验，展望合作前景，共话党际交往，共谋中巴友好。与会者还共同观看了“我对中国有话说——巴西东北部友人说”视频集萃。

严宇清总领事以“思想伟力、实践伟力、创新伟力”这三个关键词分享中国共产党的成功奥秘。她指出，当前世纪疫情和百年变局交织，人类已成为荣辱与共的命运共同体，唯有团结合作，才能共克时艰。我们愿同包括巴西在内的世界各国、各友好政党互学互鉴，共同为人类和平与发展作出贡献。

巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯录制视频祝贺中国共产党百年华诞，并在会上表示，没有共产党，就没有新中国。巴西共产党与中国共产党亲如兄弟，两党在长期合作中结下了深厚友谊，未来要进一步深入交流，增进相互了解，推动两党关系迈向新高度。

巴共智库格拉博伊斯基金会主席雷纳托·拉贝洛表示，中国已成为维护和促进世界和平的决定性因素，习近平主席提出的人类命运共同体理念展现了构建和谐世界的美好愿景。我们将继续深入研究中国经济社会发展的规划蓝图，学习借鉴中国治国理政经验。

民主工党智库布里佐拉基金会伯南布哥州主席佩德罗·约瑟夫表示，中国提出的“一带一路”国际合作倡议，为包括巴西在内的众多国家带来了巨大发展机遇。中国的发展经验及成果惠及全球，中国是值得全世界学习的典范。

中国社科院巴西研究中心执行主任周志伟表示，中共百年历程中有两点至关重要，一是坚持以人民为中心的理念，二是持续不断深化制度改革。中巴双边关系的维度和内涵与“一带一路”倡议高度吻合，中巴双方应加强各领域合作，为各自国家发展和全球治理体系改革作出积极贡献。

(责编：高歌、常红)

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