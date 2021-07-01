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中国代表一组国家在人权理事会作共同发言敦促英国正视自身人权问题

2021年07月01日09:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月30日电 （记者张朋辉）6月30日，联合国人权理事会第47次会议与法外处决问题特别报告员举行对话。中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、斯里兰卡、伊朗、叙利亚、委内瑞拉、玻利维亚等国作共同发言，揭露英国人权劣迹，敦促英国正视自身人权问题，停止各种侵犯人权行为。

共同发言对英国人权状况深表关切，指出英国长期存在系统性严重种族主义和种族歧视、仇恨言论、仇外心理和相关暴力行为，这些歧视行为是英国殖民主义和奴隶贸易历史的遗毒。人权理事会特别机制专家已表示关切，但英国政府任命的委员会却试图否认事实。一些英国军人在海外军事行动中滥杀平民，至今逍遥法外，英国企图通过立法帮助其逃避惩罚。英国移民拘留中心条件恶劣，严重侵犯移民权利。英国出于政治目的，散布虚假信息，以人权为借口干涉别国内政，挑起对抗，我们对英国政治化行为对国际人权事业的危害深表担忧。

共同发言敦促英国政府正视自身存在的人权问题，立即停止各种侵犯人权行为，解决种族歧视和仇恨犯罪的根源性问题，对海外军人杀戮平民等罪行进行全面、公正调查，将责任人绳之以法，并向受害者提供救济。我们呼吁人权理事会持续关注英国侵犯人权问题，采取必要行动，监督英国改正错误。

(责编：高歌、常红)

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