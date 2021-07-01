人民网布鲁塞尔6月30日电 （记者张朋辉）6月30日，联合国人权理事会第47次会议与法外处决问题特别报告员举行对话。中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、斯里兰卡、伊朗、叙利亚、委内瑞拉、玻利维亚等国作共同发言，揭露英国人权劣迹，敦促英国正视自身人权问题，停止各种侵犯人权行为。

共同发言对英国人权状况深表关切，指出英国长期存在系统性严重种族主义和种族歧视、仇恨言论、仇外心理和相关暴力行为，这些歧视行为是英国殖民主义和奴隶贸易历史的遗毒。人权理事会特别机制专家已表示关切，但英国政府任命的委员会却试图否认事实。一些英国军人在海外军事行动中滥杀平民，至今逍遥法外，英国企图通过立法帮助其逃避惩罚。英国移民拘留中心条件恶劣，严重侵犯移民权利。英国出于政治目的，散布虚假信息，以人权为借口干涉别国内政，挑起对抗，我们对英国政治化行为对国际人权事业的危害深表担忧。

共同发言敦促英国政府正视自身存在的人权问题，立即停止各种侵犯人权行为，解决种族歧视和仇恨犯罪的根源性问题，对海外军人杀戮平民等罪行进行全面、公正调查，将责任人绳之以法，并向受害者提供救济。我们呼吁人权理事会持续关注英国侵犯人权问题，采取必要行动，监督英国改正错误。

(责编：高歌、常红)