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耿爽呼吁美国无条件率先重返伊核协议

2021年07月01日09:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国6月30日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽30日在联合国安理会伊朗核问题公开会上发言时表示，美国应无条件率先重返伊朗核问题全面协议，中方坚决反对美方施加的所有不合法的单边制裁。

耿爽说，伊核协议是各方经过艰苦努力、通过协商谈判达成的外交成果，是多边主义的成功实践，是维护国际核不扩散体系和中东和平稳定的重要保障。美国不顾国际社会反对，执意单方面退出伊核协议，并持续对伊朗极限施压，是当前伊核问题困局的根源。解铃还须系铃人，美国作为始作俑者，理应无条件率先重返伊核协议。伊朗则应在此基础上全面恢复履约。这是推动伊核协议重回正轨、实现地区局势降温的正确途径。

耿爽表示，美方一再表示愿意重返伊核协议，一直宣称“多边主义回来了”。既然如此，美方应为推动早日达成共识作出更大努力，展现更多诚意。美方最终能否同伊朗及其他有关各方达成恢复履约协议，将是检验美国是否真正践行多边主义的一块试金石。

耿爽说，美方退出伊核协议，导致美伊严重缺乏互信，这是当前美伊恢复履约谈判的严重障碍。出于对美可能再次毁约的担忧，伊方要求美国现政府就不再单方面退出伊核协议提供保证。这一要求完全可以理解，应该得到回应。

耿爽表示，单边制裁损害各国互利合作，有违国际公平正义，是对国际法的肆意践踏，也是对国际关系的严重破坏。国际社会一再呼吁美方解除对伊制裁，希望美方对此予以重视并在谈判中积极响应。中方坚决反对美方施加的所有不合法的单边制裁，不论是美对伊的不合法制裁，还是针对包括中方在内的第三方实体和个人的“长臂管辖”，都应当立即解除。这有助于保障伊方享有正当经济红利，为各方恢复同伊开展正常经贸合作创造条件，为谈判达成恢复履约协议铺平道路。

(责编：高歌、常红)

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