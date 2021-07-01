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结束近20年驻扎　德国完成从阿富汗撤军

2021年07月01日09:05 | 来源：新华网
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德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔6月29日晚宣布，德国驻阿富汗部队已经全部撤离。

克兰普-卡伦鲍尔在一份声明中说：“我们最后一批士兵今晚离开了阿富汗，正在回家的路上。”

德国在阿富汗驻军人数仅次于美军。撤离以前，驻阿德军规模约为1000人。过去20年，德国在阿富汗驻军累计15万人次，其中不少德军士兵驻扎多次。

路透社报道，这是第二次世界大战结束后德军死亡人数最多的海外任务，59名德国军人在阿富汗死亡，其中35人死于战斗或袭击。

阿富汗塔利班与美国政府去年2月签署协议，美方承诺分阶段撤军，塔利班则承诺不允许其成员以及“基地”等其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。约瑟夫·拜登就任美国总统后，将美军完成撤离期限从5月1日推迟到9月11日。美国和北大西洋公约组织军队5月1日起开始撤离阿富汗。

多家媒体报道，德军撤离期间，这支部队的驻扎地之一、位于阿富汗北部马扎里沙里夫的多国部队营地加强了安全防范，具体措施包括增派部队和增加部署火力。

从撤军速度看，德军撤离快于预期。德国国防部今年4月说，打算在7月早些时候完成撤军。

路透社、法新社等多家媒体报道，除德国，美国撤军速度也快于预期。多名消息人士告诉媒体记者，距离美军完成全部撤离可能仅剩“数天”。

然而，自美国和北约5月初开始从阿富汗撤军以来，阿富汗安全形势持续恶化。不少分析师认为，美国为从“战争泥潭”脱身，以不负责任的方式撤军，给阿富汗留下巨大的“安全黑洞”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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