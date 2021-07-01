美国国家公路交通安全管理局6月29日发布规定，要求汽车制造商今后上报所有涉及汽车自动驾驶技术的事故信息，按事故严重程度分别限时一日内上报和每月上报。

国家公路交通安全管理局代理局长史蒂文·克利夫在一份声明中说：“通过强制（汽车制造商）报告事故，这一机构将获得关键数据，有助于快速确认自动化系统可能出现的安全问题。”

这一监管机构说，汽车制造商必须在获悉严重事故发生后一天内上报事故信息，以供寻找事故共性，查找系统潜在安全缺陷，随后决定是否派遣调查组。这一机构同时打算公开事故数据。

须在一日内上报的事故类型包括造成人员死亡或需到医院接受救治的伤害、安全气囊弹出、涉及行人和骑行者、车辆损伤程度严重至需要拖车运走。上报后10天内须更新报告。其他涉及人员受伤或财产损失的事故须每月报告。

美国国家公路交通安全管理局向数十家汽车制造商和技术企业作出新规，包括特斯拉汽车公司、“字母表”公司旗下“出行新方式”公司和通用汽车公司。

自2016年6月以来，美国国家公路交通安全管理局已经针对31起涉及自动驾驶技术的撞车事故派遣特别调查小组。依据这一机构的数据，其中25起事故涉及特斯拉Autopilot系统，共造成10人死亡。

这一机构同时在调查涉及雷克萨斯、沃尔沃和凯迪拉克部分车型自动驾驶系统造成的非致命事故。

美国国家运输安全委员会同样调查多起涉及自动驾驶技术的事故，同时建议国家公路交通安全管理局和一些汽车制造商把自动驾驶技术的使用范围限制在能够安全运行的道路区域。

鉴于采用自动驾驶技术的车辆多次发生碰撞事故，美国汽车安全专家一直呼吁监管机构采取相应措施。

美联社报道，由于担心影响自动驾驶技术的应用，美国国家公路交通安全管理局先前一直不愿发布针对这一技术的管理规定，最新举动表明这一机构对自动驾驶技术安全性的态度更强硬。（安晓萌）（新华社专特稿）

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