新华社华盛顿6月29日电（记者谭晶晶）新一期全球超级计算机500强榜单28日揭晓，日本超级计算机“富岳”继续位列榜首。中国共有186台超算上榜，上榜数量较此前有所减少，但仍蝉联第一。

本次榜单显示，“富岳”接受特定测试时的运算速度达每秒44.2亿亿次，是排名第二的美国“顶点”超级计算机的约3倍。“富岳”的峰值速度超过每秒100亿亿次，一些机构称其为全球首台运算能力达100亿亿次级别的超算。“富岳”是首台使用ARM处理器的超算冠军，它使用了48核ARM处理器A64FX。

位列第二的“顶点”超级计算机由美国能源部下属橡树岭国家实验室开发，是目前美国最快的超算。美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室开发的“山脊”、中国超算“神威·太湖之光”和美国能源部下属劳伦斯伯克利国家实验室开发“珀尔马特”分列三四五位。“珀尔马特”是500强榜单前十位中唯一一个新入选的超级计算机。

本次榜单显示，中国共有186台超算上榜，上榜数量蝉联第一，但较此前数量有所减少。美国以123台位列第二，其后依次是日本、德国、法国。这是2017年11月以来，中国超算上榜数量连续第8次位居第一。

从制造商维度来看，中国联想目前是世界最大的超级计算机制造商, 浪潮紧随其后，中科曙光位列第四。

全球超级计算机500强榜单由国际组织“TOP500”编制，约每半年发布一次，是给全球已安装的超级计算机排座次的知名榜单。

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