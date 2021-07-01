新华社伦敦6月30日电（记者张家伟 金晶）英国政府30日发布的数据显示，该国单日新增新冠确诊病例数继续攀升，当天新增确诊病例26068例，再创今年1月底以来单日新增确诊病例数新高；累计确诊4800907例。

数据还显示，英国当天新增新冠死亡病例14例，累计死亡128140例；超过4470万人已接种第一剂新冠疫苗，完成两剂疫苗接种的人数超过3280万。

英格兰公共卫生局28日发布的一项分析报告对新冠疫苗在疫情防控方面的作用进行了评估。结果显示，仅在英格兰地区，因新冠疫苗接种就避免了720万感染病例和2.7万相关死亡病例的出现。

英国卫生大臣贾维德28日说，英国的新冠疫苗接种项目已发挥很大作用，政府不打算提早实施英格兰地区最后阶段“解封”措施。但从目前情况看，也没有理由将最后阶段“解封”推迟到7月19日之后。

英国首相约翰逊6月14日晚宣布，鉴于德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒）正在英国部分地区快速传播，英格兰地区将推迟4周执行最后阶段的“解封”措施。按照此前公布的“解封”路线图，如果新冠疫情形势稳定，英格兰地区原定在6月21日实施最后阶段的放宽措施，取消剩余的防疫限制措施。

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