人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

英国单日新增新冠确诊病例数继续攀升

2021年07月01日08:35 | 来源：新华社
小字号

新华社伦敦6月30日电（记者张家伟 金晶）英国政府30日发布的数据显示，该国单日新增新冠确诊病例数继续攀升，当天新增确诊病例26068例，再创今年1月底以来单日新增确诊病例数新高；累计确诊4800907例。

数据还显示，英国当天新增新冠死亡病例14例，累计死亡128140例；超过4470万人已接种第一剂新冠疫苗，完成两剂疫苗接种的人数超过3280万。

英格兰公共卫生局28日发布的一项分析报告对新冠疫苗在疫情防控方面的作用进行了评估。结果显示，仅在英格兰地区，因新冠疫苗接种就避免了720万感染病例和2.7万相关死亡病例的出现。

英国卫生大臣贾维德28日说，英国的新冠疫苗接种项目已发挥很大作用，政府不打算提早实施英格兰地区最后阶段“解封”措施。但从目前情况看，也没有理由将最后阶段“解封”推迟到7月19日之后。

英国首相约翰逊6月14日晚宣布，鉴于德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒）正在英国部分地区快速传播，英格兰地区将推迟4周执行最后阶段的“解封”措施。按照此前公布的“解封”路线图，如果新冠疫情形势稳定，英格兰地区原定在6月21日实施最后阶段的放宽措施，取消剩余的防疫限制措施。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部