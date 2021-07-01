6月28日晚，庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》在国家体育场盛大举行。演出第四篇章“锦绣前程”展开一幅新时代的壮阔图景，其中器乐、童声合唱与舞蹈《命运与共》彰显构建人类命运共同体在全球奏响的心灵和鸣，也体现出中国共产党为人类进步事业而奋斗的天下情怀。

“100年来，中国共产党筚路蓝缕、求索奋进，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，为世界谋大同，不仅使中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，也为人类文明和进步事业作出了卓越贡献。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表的视频主旨演讲，深刻阐明中国共产党为世界谋大同的使命担当。在中国共产党百年华诞来临之际，世界多国政党政府领导人和友好人士纷纷表示祝贺，认为中国共产党是“人类建设均衡国际秩序、文明和平共处的重要力量”，人类命运共同体理念“为建设自由、公正、美好的世界带来了希望”。

不断为人类作出新的更大的贡献，始终是中国共产党的伟大志向所在。从“中国应当对于人类有较大的贡献”，到“中国人民不仅要自己过上好日子，还追求天下大同”，中国共产党为世界谋大同的天下情怀因自身和中国的发展壮大而日益深厚，内涵日臻丰富。

为世界谋大同不仅是中国共产党的庄严宣示，也是世界最大发展中国家执政党脚踏实地的行动。从提出和平共处五项原则，到将坚持和平发展道路写入宪法、载入党章；从把对外开放作为中国的一项基本国策，到加入几乎所有政府间国际组织和500多项国际公约；从提出推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体，到弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，从携手各方共建“一带一路”到积极参与全球治理体系改革和建设……中国以实际行动为世界和平与发展作出重要贡献。巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）主席夏巴兹表示，中国共产党在国际舞台上始终代表着理性的声音和稳定的力量，习近平总书记提出的人类命运共同体理念促进了世界和平与发展。

中国共产党带领中国人民开创中国特色社会主义道路，拓展了发展中国家走向现代化的途径，为推动世界和平发展、构建人类命运共同体创造了重要条件。“我们也要通过推动中国发展给世界创造更多机遇，通过深化自身实践探索人类社会发展规律并同世界各国分享”“我们不‘输入’外国模式，也不‘输出’中国模式，不会要求别国‘复制’中国的做法”……中国共产党不仅同世界共享经济发展红利，而且毫无保留地分享思想理念红利，为各国特别是发展中国家探索符合本国国情的发展道路提供了重要借鉴。俄罗斯金砖国家研究国家委员会执行主任维多利亚·潘诺娃认为，对于广大发展中国家来说，中国特色社会主义道路提供了全新的现代化路径选择，这种制度创新是对人类文明多样性的贡献。

回首百年，中国共产党领导中国人民所进行的伟大奋斗彪炳史册，为人类和平与发展作出的重大贡献有目共睹。面向未来，无论国际风云如何变幻，中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为增进人类共同福祉、构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年07月01日 02 版）

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