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普京年度“直接连线”回应新冠疫情、西方制裁等问题

2021年07月01日06:57 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科6月30日电（记者李奥）俄罗斯30日播出电视直播节目“与普京直接连线”。在当天的连线互动中，俄总统普京对新冠疫情、国内民生、西方制裁等民众关切的主要问题进行了回应。

　　据俄罗斯媒体报道，普京在持续3小时42分钟的节目中，回答了约70个问题。关于新冠疫情，普京表示，俄罗斯已注册4款新冠疫苗，约2300万民众已接种疫苗。他赞成专家们的意见，认为防止疫情进一步传播的唯一手段是接种疫苗，但不赞成强制民众接种。

　　关于民生问题，普京表示，俄罗斯目前的通胀率为5.9%，预计2021年全年通胀水平可能会降至5%，但很难实现全年4%的通胀目标。与此同时，俄罗斯仍面临胡萝卜、土豆等基本食品价格上涨的问题，政府将继续采取措施抑制通胀。目前俄罗斯的失业率为5.9%，政府的目标是将失业率降至疫情前4.6%至4.7%的水平。

　　关于西方制裁，普京表示，单极世界的时代已经过去，世界正在迅速变化。无论西方对俄实施何种制裁，俄罗斯都在继续发展，其经济主权正在增强。俄国防力量已达到非常高的水平，在某些方面已超越包括美国在内的许多国家。俄罗斯经济已适应西方国家的制裁压力，制裁甚至推动了俄一些领域的发展，进口替代计划有效推动了俄高技术产业的发展。

　　“与普京直接连线”电视节目始于2001年，普京通过直接连线方式与民众互动，回答俄罗斯民众关心的各种问题。

(责编：岳弘彬、胡永秋)

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