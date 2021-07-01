新华社伊斯兰堡6月30日电 专访：中国共产党领导中国取得伟大发展成就——访巴基斯坦总理伊姆兰·汗

新华社记者李浩 蒋超

巴基斯坦总理伊姆兰·汗29日在位于首都伊斯兰堡的总理府接受中国媒体联合采访时说，在中国共产党领导下，中国取得包括消除绝对贫困在内的一系列伟大发展成就。

伊姆兰·汗对中国共产党成立100周年表示热烈祝贺。他说，在中国共产党的领导下，中国取得脱贫攻坚战的全面胜利，这是历史上从未实现过的伟大目标，是人类社会最非凡的成就之一。

伊姆兰·汗表示，中国共产党治国理政之道有鲜明特色。一些人推崇西方模式，但中国共产党的伟大实践证明了中国特色社会主义制度的优越性。

作为巴基斯坦总理和执政党正义运动党主席，伊姆兰·汗曾多次访华。他说，中国共产党良好的人才选拔和培养制度以及对中国发展的长远规划给他留下深刻印象。

伊姆兰·汗表示，气候变化是人类面临的最严峻挑战之一。中国共产党秉持人类命运共同体理念，领导中国在环保、应对气候变化等领域付出巨大努力。

谈到巴中关系，伊姆兰·汗说，建交70年来，两国携手历经国际风云变幻，双边关系深厚稳固。巴中两国政府和人民之间结下独特友谊。“锦上添花易，雪中送炭难。”他说，每当巴基斯坦遇到困难，中方都会伸出援手，“巴基斯坦人民高度信任同中国人民的友谊”，“中国人民在巴基斯坦人民心中占据着特殊位置”。

伊姆兰·汗指出，在抗击新冠疫情方面，中国不仅在国内取得堪称典范的成效，还通过疫苗援助等方式帮助包括巴基斯坦在内的许多国家。中国的疫苗援助如同及时雨，帮助巴基斯坦启动全国疫苗接种行动，率先为一线医务人员等群体接种，“这让我们抗击疫情的信心大增”。

他说，作为“一带一路”建设的标志性项目，中巴经济走廊建设在为巴解决电力短缺问题、改善交通基础设施方面已结出累累硕果。“这让我们对巴基斯坦经济的未来充满希望”。巴基斯坦将通过出台优惠政策，吸引中国和其他国家企业到中巴经济走廊框架下的特别经济区投资兴业，创造就业并提振经济，同时也将学习中国先进的农业技术，提高农业生产率。

伊姆兰·汗表示，巴基斯坦未来将进一步深化巴中关系，无论国际风云如何变幻，两国关系将始终坚如磐石。

(责编：胡永秋、杨光宇)