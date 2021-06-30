新华社乌兰巴托6月30日电（苏力雅）“百年芳华”——庆祝中国共产党成立100周年中蒙文化交流活动30日正式上线。

据中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室主任韩昀祥介绍，活动将持续至今年年底，内容包括文艺演出、展览展示、电影展映、电视剧展播、图书交流等，以互联网为主要平台。纪录片、电视剧还将在蒙古国主流电视台展播。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞陈霜在当天的线上仪式上表示，此次活动将以多种形式生动展现中国共产党百年来带领中国人民进行革命斗争、领导经济社会建设的辉煌历程、取得的历史性成就以及发生的历史性变革。相信通过此次活动，蒙古国人民能够更深入地了解中国共产党和中国。

蒙古国记者协会代主席宝日格勒玛表示，近几十年来，中国在经济、贸易等方面一直是蒙古国最紧密的伙伴。蒙中两国人民往来频繁，通过此次活动蒙古国人民将加深对中国的了解。

此次活动由中国国务院新闻办公室、中国驻蒙古国大使馆、中国内蒙古自治区人民政府、蒙古国文化部、蒙古国记者协会共同主办。

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