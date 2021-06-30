新华社北京6月30日电 特稿：从3000万到零病例 世界瞩目中国抗疟70年

新华社记者

世界卫生组织30日向中国颁发国家消除疟疾认证，称赞中国从20世纪40年代每年报告约3000万疟疾病例、经过70余年不懈努力到如今完全消除疟疾，是一项了不起的成就。中国长达70年的抗疟之路，不仅取得了从3000万到零病例的瞩目成绩，也为实现“无疟疾世界”愿景做出了中国贡献。

抗疟之路

疟疾是一种由疟原虫引起的急性传染病，多由蚊子叮咬传播。世卫组织网站发布的数据表明，2019年全球疟疾病例估计为2.29亿例，死亡病例估计为40.9万例。作为全球重大传染病，疟疾一直威胁着人类的健康，也曾在中国广泛流行。

据世卫组织记录，从20世纪50年代开始，中国卫生部门致力于阻止疟疾传播，为有患病风险的人提供预防性抗疟药物，并为患者提供治疗。20世纪70年代，中国科研团队发现了青蒿素，由此诞生的基于青蒿素的复合疗法已成为当今最有效的抗疟治疗方案。

20世纪80年代，中国广泛推广驱虫蚊帐预防疟疾，远早于世卫组织推荐使用蚊帐控制疟疾，驱虫蚊帐的推广使中国部分地区的疟疾发病率大幅下降。到1990年底，中国疟疾病例数已下降到11.7万；从2003年开始，中国加强了人员配备、培训、药物使用和蚊虫控制等，进一步减少了疟疾病例。

中国在连续4年报告本土病例为零后，2020年11月向世卫组织申请国家消除疟疾认证，这已符合“疟疾本地传播链至少连续中断3年”的世卫认证标准。

成功关键

世卫组织认为，中国能成功消除疟疾，关键在于为居民提供免费的基本公共卫生服务，使所有人都能获得并负担得起疟疾诊断和治疗。有效的多部门合作也是成功的关键因素。2010年，中国13个政府部门下发消除疟疾行动计划，旨在2020年在全国范围内消除疟疾。

世卫组织指出，近年来，中国在消除疟疾行动中严格执行疟疾报告、调查和处置的“1-3-7”工作模式，即在发现病人的1天内诊断并上报病例、3天内完成病例核实及流行病学调查、7天内开展疟疾疫点的调查与处置。

中国国家卫生健康委员会副主任李斌表示，中国建立了全国疟疾等传染病网络报告系统和疟疾实验室检测网络，完善了疟疾媒介监测和疟原虫抗药性监测体系，制定了“线索追踪、清点拔源”的工作策略，探索总结了“1-3-7”工作模式及边境地区的“3+1防线”（即检验检疫防线、联防联控防线、群防群控防线和境外合作防线）。“1-3-7”工作模式作为全球消除疟疾工作模式，正式写入世卫组织的技术文件向全球推广应用。

中国贡献

中国是多年来西太平洋地区第一个获得世卫组织无疟疾认证的国家。这一地区此前曾获这一认证的国家有澳大利亚（1981年）、新加坡（1982年）和文莱（1987年）。全球范围内目前已有40个国家和地区获得了世卫组织颁发的无疟疾证书。

世卫组织西太平洋区域主任葛西健也祝贺中国消除疟疾。“中国为实现这一重要的里程碑所做的不懈努力表明，强有力的政治承诺和加强国家卫生系统可以消除一种曾经是主要公共卫生问题的疾病。中国的成就使我们离西太平洋地区无疟疾的愿景又近了一步。”

联合国教科文组织指出，中国中医科学院教授、2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦发现的全新抗疟疾药物青蒿素在20世纪80年代治愈了很多中国病人。世卫组织推荐将基于青蒿素的复合疗法作为一线抗疟治疗方案，拯救了数百万人的生命，使非洲疟疾致死率下降66%，5岁以下儿童患疟疾死亡率下降71%。

世卫组织总干事谭德塞30日在一份官方声明中表示：“今天我们祝贺中国人民在全国范围内消除了疟疾。他们的成功来之不易，是经过几十年有针对性的持续行动才取得的。中国加入了越来越多国家的行列，向世界表明无疟疾的未来是一个可行的目标。”（执笔记者：冯玉婧；参与记者：刘曲、胡雪）

(责编：胡永秋、杨光宇)