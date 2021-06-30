新华社伯尔尼6月30日电 为隆重庆祝中国共产党成立100周年，由中国驻瑞士大使馆主办的“周总理与新中国外交陈列展”29日在瑞士首都伯尔尼开幕。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭、中央党史和文献研究院副院长黄一兵、中国驻瑞士大使王世廷等出席了当天的活动并为陈列展揭幕。

陈列展以周恩来总理参加日内瓦会议、习近平主席访问瑞士和联合国日内瓦总部等国际组织为重点，再现了新中国外交事业发展历程的重大时刻。展览用史料客观真实地展示了中国和平外交政策和共建人类命运共同体理念，成为传承红色基因、讲好中国共产党故事的平台。

“周总理与新中国外交陈列展”位于原中国驻瑞士公使馆旧址、现中国驻瑞士大使馆7号院。1954年4月至7月，周恩来总理率中国代表团出席日内瓦会议，其间曾多次来到伯尔尼，会见瑞士联邦主席和外长、会见法国总理和其他政要。据陪同周总理参会的人员回忆，每次来到伯尔尼，总理总是要到中国驻瑞士公使馆，看望公使馆外交人员，或在此召集会议，研究工作。周总理还在7号院留下了珍贵的历史照片。

陈列展得到中国常驻日内瓦代表团、中央党史和文献研究院的大力支持。

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