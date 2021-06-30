人民网北京6月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，6月30日，世卫组织发布新闻公报称，中国正式获得世卫组织消除疟疾认证。公报说，中国疟疾感染病例由上世纪40年代的3000万减少至零，是一项了不起的壮举。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。疟疾是威胁人类生命健康的重大公共卫生挑战。中国获得世卫组织消除疟疾认证，这对中国和世界而言，都是个好消息。

消除疟疾是中国卫生事业的一大壮举，是继消除绝对贫困之后，中国人权事业取得的又一重大成就。中国共产党和中国政府始终把维护人民的生命健康和安全福祉放在第一位，采取了多种措施，取得显著成效。中国居民平均预期寿命从建国初期的35岁提高到77.3岁，主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。妇女儿童生命健康权保障水平得到大幅提升，被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。

消除疟疾也是中国为人类健康和世界人权进步作出的一大贡献。中国科学家从中草药中发现并提取了特效抗疟药物青蒿素，挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命。中国探索总结出的“1-3-7”工作模式被正式写入世卫组织技术文件向全球推广应用，加快了全球消除疟疾的步伐。

习近平主席强调“以人民为中心”，指出“人民幸福生活是最大的人权”。中国将继续致力于卫生事业发展和国际医疗卫生合作，为维护中国人民和世界人民健康福祉作出更大贡献。

彭博社记者：朝鲜领导人金正恩称，因防疫不力导致一起“严重事件”给朝带来危机，但他未介绍具体情况。中方是否正在向朝方提供援助帮助其度过危机？如果有，可否介绍中方提供了哪些帮助？中方此前是否向朝方提供过疫苗？是否将继续向朝提供疫苗？

汪文斌：中朝是山水相连的友好邻邦。我们尊重朝方立足本国实际情况采取的防疫措施，希望朝鲜各项事业顺利推进。长期以来，中朝两国一直有遇到困难时相互帮助的传统。如果朝方有需要，中方愿积极考虑向朝方提供帮助。

总台央视记者：6月29日，王毅国务委员兼外长以视频连线方式出席了二十国集团外长会议。你能否介绍相关情况？

汪文斌：6月29日，二十国集团举行外长会，各方围绕应对疫情、多边主义、全球治理等议题深入交换看法。王毅国务委员兼外长应邀以视频方式出席，并发表了题为《加强团结合作 践行多边主义》的讲话。王毅国务委员指出，二十国集团应弘扬伙伴精神，在全球抗疫斗争中发挥领导力；坚持多边主义，为国际秩序稳定增添凝聚力；坚持开放融合，为世界经济复苏提供推动力；坚持包容共享，提高可持续发展的行动力；坚持问题导向，增强全球治理体系的应变力。

王毅国务委员指出，一百年来，中国共产党团结带领全体中国人民开辟了一条符合中国国情并得到人民群众广泛拥护的中国特色社会主义道路，不仅造福本国人民，更惠及世界。在国际金融危机、新冠肺炎疫情等重大考验面前，中国始终同各国共克时艰，迄今已向近100个国家提供了超过4.5亿剂疫苗。中国与非洲国家共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，欢迎更多国家和国际组织加入。

中方看法和主张得到国际社会的赞同。与会各方认为，要应对新冠肺炎疫情、气候变化、可持续发展等全球性挑战，必须坚持多边主义，加强团结合作。二十国集团作为国际经济合作的主要论坛，应当为此发挥更大作用。

此次外长会体现了二十国集团在应对重大国际危机、完善全球治理方面的引领作用，向国际社会发出了积极、有力的信号。中方愿同各方一道，践行真正的多边主义，推动二十国集团罗马峰会取得成功，为全球早日战胜疫情、实现世界经济稳定可持续复苏、构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

路透社记者：“大赦国际”称香港国安法使香港陷入“人权危机”。中方对此有何评论？

汪文斌：你提到的这个组织的有关言论纯属恶意歪曲抹黑之辞。我愿意在这里给大家介绍一些事实真相。

香港国安法实施一年来，国家安全得到维护，香港社会重回正轨，法治正义得到伸张，广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障，这是任何不带偏见的人都认同的客观事实。数据显示，去年流入香港的资金规模高达500亿美元，港股IPO集资额位居世界第二，香港今年一季度本地生产总值同比增长7.9%，国际货币基金组织日前发表的报告再次肯定香港国际金融中心地位，进入香港的境外新闻媒体及从业者有增无减，这些都是对香港国安法和香港发展前景投下的信任票。任何对香港国安法的攻击抹黑都阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的大势。中国政府维护国家主权安全发展利益、坚持贯彻“一国两制”方针、反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。我们相信，在中央政府全力支持和香港各界人士的共同努力下，香港一定能够保持长期繁荣稳定，香港的明天将会更加美好。

《环球时报》记者：据报道，当地时间6月29日晚，加拿大参议院投票否决了一项关于认定中国对新疆维吾尔族等实施所谓“种族灭绝”的动议。中方对此有何评论？

汪文斌：中方已多次介绍过新疆有关事实和真相。所谓新疆“种族灭绝”完全是彻头彻尾的谎言，违背事实和常识，其真正目的是破坏新疆社会稳定、遏制中国发展。加拿大参议院否决有关涉疆错误动议再次表明，少数反华势力的卑劣图谋已被越来越多的有识之士看穿，炒作新疆“种族灭绝”不得人心，注定不会得逞。

当前新疆社会稳定，经济发展，各族人民安居乐业，享受着前所未有的权利和尊严。这是任何人都无法否认的事实。我们欢迎更多各国人士到新疆去参观访问。眼见为实，谣言终将不攻自破！

中方捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护新疆发展、稳定、民族团结的决心坚定不移。我们奉劝加拿大个别政客尊重事实，停止借攻击抹黑中国牟取政治私利的拙劣把戏，停止打着人权旗号干涉中国内政。也希望加拿大社会各界客观公正看待中国政府治疆政策和新疆发展进步，不要被谎言和谣言所蒙蔽。

中新社记者：据报道，29日，韩国国会全体会议通过决议，强烈谴责日本政府决定将福岛核电站核污染水排海，敦促日方立即撤回相关决定。中方对此有何评论？

汪文斌：我们支持韩方的正义立场。日方单方面作出福岛核污染水排海决定两个多月以来，包括中国、韩国在内的环太平洋国家，以及太平洋岛国论坛等组织都对日方决定表达了严重关切。

两个多月的时间，本可以用来同利益攸关方进行充分协商，本可以用来调整核污染水处置方案，本可以用来整顿东京电力公司的混乱管理状况。但日方却一意孤行，继续推进核污染水排海准备工作，迄今没有对国际社会的关切作出认真、负责任的回应。

我们再次正告日方，核污染水处置事关日本民众和世界人民生命健康，事关全球海洋生态环境安全，必须以最慎重的态度处理。日方应尽早撤销错误决定，尽快回到同国际社会各利益攸关方及国际原子能机构等充分协商的正确轨道上来。

彭博社记者：你能否明确告知中方是否向朝方提供过疫苗？

汪文斌：我刚才已经阐明了中方立场。

路透社记者：湄公河委员会敦促中国和其他湄公河国家分享更多水坝的运行数据，以改善水资源管理。中方对此有何评论？

汪文斌：自去年11月以来，中方通过澜湄水资源合作信息共享平台，每天向湄公河国家实时提供澜沧江水文信息，并主动通报下泄流量重大变化情况，有关信息完全公开透明。中国水利部门与湄公河五国和湄委会也一直保持密切沟通。中方愿同湄公河国家一道，继续推进水资源合作，促进水资源可持续开发利用，为地区和平稳定和发展繁荣作出实实在在的贡献。

《中国日报》记者：近日，“习近平外交思想和新时代中国外交”专题网站正式上线，你能否介绍一下相关情况？

汪文斌：由中宣部和外交部共同指导、中国互联网新闻中心和中国国际问题研究院联合承建的“习近平外交思想和新时代中国外交”中英文专题网站于6月28日正式上线。这个专题网站是全面系统宣介习近平外交思想的权威平台，系统集纳了党的十八大以来习近平总书记重要外事活动报道、讲话、论述和署名文章，以及习近平外交思想相关文献著作和研究成果，持续展示习近平外交思想指引下的中国特色大国外交实践。

党的十八大以来，习近平总书记以伟大战略家的远见卓识，深刻把握人类社会发展规律，准确判断国际形势走向和我国所处历史方位，提出了一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类进步潮流的新理念新主张新倡议，形成了习近平外交思想，为新时代中国外交指明了前进方向，提供了根本遵循。

在习近平外交思想指引下，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国外交坚定维护国家主权、安全、发展利益，构建起遍布全球的伙伴关系网络，搭建了共建“一带一路”国际合作平台，为全球治理体系改革和建设、构建人类命运共同体作出了中国贡献。

思想是行动的先导，理论是实践的指南。在波澜壮阔的新时代，中国外交将在习近平外交思想指引下继续开拓进取，为实现中华民族伟大复兴、推进人类进步事业作出更大贡献！

(责编：刘叶婷、刘慧)