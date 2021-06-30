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中国企业荣膺北威州投资奖

2021年06月30日17:48 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳致颁奖词。中国驻杜塞尔多夫总领馆供图

人民网柏林6月29日电 （记者花放）当地时间28日，德国北威州政府在州府杜塞尔多夫举办“北威州投资奖”颁奖典礼。北威州经济部长平克瓦尔特、国际商务署署长诺伊加特、中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳以及当地各界代表60余人现场出席，500余人参与线上直播。中国小米科技有限责任公司荣获2021年度北威州投资奖。

平克瓦尔特在颁奖典礼上表示，对外经济合作、包括外来投资在北威州发挥了增加就业、促进创新、推动经济发展的重要作用。此次获奖企业为北威州经济发展作出了特殊贡献。2020年北威州经济受到新冠疫情冲击，但就业和经济发展形势依然良好，一个重要原因是对外经济合作、包括外贸出口保持增势，这也得益于中国经济快速恢复增长以及北威州同中国多年来根深叶茂的合作关系。

“北威州投资奖”由德国北威州经济部和国际商务署联合评选，旨在表彰对该州经济发展作出突出贡献的外国企业，自2003年起已评出17届。中国企业三一重工、徐工、华为、株洲钻石切削、延锋汽车饰件系统有限公司、小米科技有限责任公司分别于2009年、2013年、2014年、2015年、2018年、2021年获奖。

(责编：刘叶婷、刘慧)

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